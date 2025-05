Laranja Mecânica vence ACP e conquista primeira vitória na Segundona

Laranja Mecânica supera ACP e conquista sua primeira vitória na Divisão de Acesso 2025





Na noite desta segunda-feira (05), o Atlético Clube Paranavaí (ACP) viajou até Arapongas para enfrentar o Laranja Mecânica no Estádio dos Pássaros, em confronto válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Paranaense. Em um jogo intenso e equilibrado, a equipe da casa conquistou sua primeira vitória na competição ao vencer por 2×1.

Resumo da Partida

Desde o início, o ACP demonstrou domínio da posse de bola (67% contra 33% do adversário) e criou diversas oportunidades de gol. Aos 12 minutos, Deivid teve uma excelente chance ao se livrar da marcação e finalizar para o gol, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Apesar da pressão visitante, foi o Laranja Mecânica que abriu o placar aos 38 minutos. Após um cruzamento preciso de Marcos, Caio Henrique cabeceou com categoria e marcou o primeiro gol da noite.

Na segunda etapa, o ACP manteve sua intensidade e seguiu buscando o empate. Aos 28 minutos, o zagueiro Manzoli quase marcou, exigindo uma grande defesa do goleiro Thiago, que foi um dos destaques da partida. Nos acréscimos, a persistência do ACP finalmente foi recompensada: aos 46 minutos, Dudu aproveitou um rebote dentro da área e finalizou com precisão, empatando o jogo.

O empate reacendeu a disputa, mas a equipe visitante acabou deixando espaços na defesa. Aos 52 minutos, Ardley aproveitou um bate e rebate na área e finalizou no ângulo, selando o triunfo do Laranja Mecânica por 2×1.

Declaração do técnico do ACP

Após o confronto, o técnico do Paranavaí, Fahel Júnior, avaliou o desempenho da equipe:

"A equipe se comportou da maneira que esperávamos, jogamos um futebol com muita intensidade, criamos várias oportunidades de gol. Tivemos 27 finalizações, com 12 no gol, e quase 70% de posse de bola. Infelizmente, hoje a bola teimou em não entrar do nosso lado. Agora é voltar para casa, continuar treinando e manter essa postura para que a vitória venha nos próximos jogos."

Resultados da rodada

Além do embate entre Laranja Mecânica e ACP, a quarta rodada teve os seguintes confrontos:

Patriotas 2×1 Iguaçu

Batel 2×1 PSTC

Toledo 2×0 Nacional

Galo Maringá 2×1 Foz do Iguaçu

Classificação Atual

Galo Maringá – 10 pontos Batel – 8 pontos Patriotas – 7 pontos Nacional – 7 pontos Foz do Iguaçu – 5 pontos Laranja Mecânica – 5 pontos ACP – 4 pontos Toledo – 4 pontos PSTC – 2 pontos Iguaçu – 1 ponto

Próximos Jogos

Laranja Mecânica enfrenta o Iguaçu no sábado (10/05), às 15h30, em União da Vitória.

enfrenta o Iguaçu no sábado (10/05), às 15h30, em União da Vitória. ACP volta a campo no domingo (11/05), contra o Foz do Iguaçu, às 15h30, no Estádio ABC.

Ficha Técnica

Laranja Mecânica: Thiago; Marcos, José, Bruno Bianconi e Harison; Guilherme, Caio (Samir) e Diego (Diego Fracarolli); Matheus (Ítalo), Filipe Renan (Caio Henrique) e Emanuel Baitler (Lucas Emmanuel). Técnico: Rodrigo Casa Grande.

ACP: Matheus; Victor Santos, Dudu, Manzoli e Gleidson; Jorginho, Fernando, Miguel e Cirilo; David e Anderson Tanque. Técnico: Fahel Junior.

Arbitragem:

Árbitro: Kleysson Marcelo da Silva

Assistentes: Geovany Roncaratte e Victor Hugo Mendonça

Gols:

Caio Henrique (Laranja Mecânica) – 38’ (1º tempo)

Dudu (ACP) – 46’ (2º tempo)

Ardley (Laranja Mecânica) – 52’ (2º tempo)

Renda e Público:

R$2.750,00 arrecadados, com público pagante de 380 torcedores. Informações jepr.net





