Demissão no ACP: Fahel Junior Assume o Comando do Paranavaí.

ACP Paranavaí Troca Comando Técnico Após Início Instável na Segundona Paranaense





Paranavaí, Paraná – A diretoria do Atlético Clube Paranavaí (ACP) anunciou, nesta quinta-feira (1º de maio), uma mudança no comando técnico da equipe. Fabrício Carvalho não é mais o treinador do Leão do Vale, e para seu lugar, o clube confirmou a chegada de Fahel Junior. A alteração ocorre após um início de Campeonato Paranaense da Segunda Divisão que não atendeu às expectativas da torcida e da diretoria.





Panorama dos Três Primeiros Jogos sob o Comando de Fabrício Carvalho

A passagem de Fabrício Carvalho pelo ACP Paranavaí foi marcada por uma campanha irregular nas três primeiras rodadas da Segundona Paranaense. Os resultados obtidos evidenciaram dificuldades da equipe em encontrar consistência e somar pontos importantes na busca pelo acesso.

Rodada 1: O Leão do Vale estreou na competição com uma vitória em casa contra o Toledo por 2 a 0. Os gols foram marcados por Daniel Costa e Genesis, dando um bom início para a equipe.





Rodada 2: Jogando fora de casa, o ACP Paranavaí empatou com o Batel em 1 a 1. Gênesis marcou para o Vermelhinho, garantindo um ponto importante longe de seus domínios.





Rodada 3: Na última partida sob o comando de Fabrício Carvalho, o ACP voltou a tropeçar, desta vez atuando novamente em casa. A equipe foi derrotada pelo Galo Maringá por 1 a 0, resultado que culminou na decisão da diretoria por uma mudança no comando técnico.

Em resumo, a campanha inicial do ACP Paranavaí sob o comando de Fabrício Carvalho somou 4 pontos em três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Este desempenho colocou a equipe em uma posição que exigia uma reação imediata para não se distanciar dos primeiros colocados.





Quem é Fahel Junior? O Novo Comandante do Vermelhinho

Fahel Junior chega ao ACP Paranavaí com a missão de reverter o quadro e conduzir a equipe rumo ao acesso. O novo técnico possui uma trajetória em ascensão, sua passagem mais recente no futebol paranaense foi no Rio Branco de Paranaguá, levou o time para divisão de elite do Paraná em 2024, mais em 2025 não fez um trabalho tão bom na primeira divisão. Em 6 jogos foram 2 vitórias e 4 derrotas, vindo a cair na sexta rodada, logo após se transferiu para o Rio Claro-Sp. No clube paulista que disputou a série A2 do paulistão foram 9 jogos, 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas.





A expectativa da diretoria e da torcida é que Fahel Junior consiga implementar rapidamente sua metodologia, motivar o elenco e encontrar a formação ideal para que o ACP Paranavaí volte a trilhar o caminho das vitórias na Segundona Paranaense. O desafio é grande, mas a chegada de um novo comandante sempre traz consigo a esperança de novos ares para o ACP.





Próximo Jogo do ACP Paranavaí

O próximo desafio do Atlético Clube Paranavaí será na segunda-feira, dia 5 de maio, às 20h00, fora de casa, contra o Laranja Mecânica, no Estádio José Chiappin, em Arapongas. Esta partida marcará a estreia de Fahel Junior no comando da equipe e será crucial para dar um novo rumo à campanha do Vermelhinho do Fim da Linha na Segundona Paranaense. A torcida espera que a mudança de técnico traga uma nova postura e um resultado positivo neste importante confronto.