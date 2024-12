Londrina vence Maringá FC: 2x0 na estreia do Torneio de Verão

Vitória do LEC na estreia da pré temporada sobre o MFC





O Maringá FC enfrentou o Londrina Esporte Clube no Estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, pelo Torneio Paraná de Verão, no dia 13 de dezembro de 2024, às 19h30. A partida, válida pelo torneio preparatório para a temporada 2025, terminou com vitória do Londrina por 2x0, consolidando a supremacia do "Tubarão" sobre o time da "Cidade Canção". O Londrina contou com uma equipe reformulada, composta em sua maioria (70%) por jovens da base, enquanto o Maringá apostou em uma base experiente, formada por jogadores titulares na temporada anterior.





Torneio de verão

O Torneio Paraná de Verão, agora em sua terceira edição, reúne além de Londrina e Maringá, FC Cascavel e Cianorte. Com formato de turno único, os dois melhores colocados disputarão a final no dia 8 de janeiro de 2025. A competição foi criada para oferecer jogos mais competitivos na pré-temporada, servindo de teste tático e físico para as equipes antes do Campeonato Paranaense.





Histórico dos confrontos

Nos últimos anos, o Londrina tem mantido uma superioridade contra o Maringá. Em 2024, os dois clubes se enfrentaram no Campeonato Paranaense, com o Londrina levando a melhor em ambas as ocasiões. Desde 2015, quando o Maringá voltou a enfrentar o Londrina regularmente, o "Tubarão" venceu a maioria dos duelos, consolidando-se como um adversário indigesto para o Dogão.





Favorito

Apesar do histórico, o Maringá se mantém competitivo e é um dos favoritos ao título do torneio, sendo o atual campeão e uma das forças emergentes do futebol paranaense.





Torcedor

O torcedor maringaense ficou muito incomodado com a derrota, a expectativa era de vitória, aja vista, a comparação entre os elencos. O MFC mateve entorno de 18 jogadores após o término do Brasileirão Série D onde obteve o acesso para série C com uma das melhores campanhas. O tricolor maringaense ainda promoveu a estréia de alguns jogadores recém contratados, mais ficou nítido a falta de entrosamento entre os atletas. Já o LEC, foi rebaixado para série C do Brasileirão, desmanchou todo o elenco e para iniciar a pré temporada promoveu os jogadores da base. Por isso tanto questionamento dos torcedores do Dogão.





