Maringá Futebol Clube anucia novo jogador: João Félix

Maringá FC confirma a contratação do zagueiro João Felix





O Maringá Futebol Clube concretizou nesta quarta-feira, 11, a contratação do zagueiro e lateral esquerdo, João Felix, de 22 anos, que estava atuando pelo Resende – RJ. O contrato do atleta com o Dogão vai até outubro de 2025.





Quem é?

João Victor Felix Alves, ou apenas João Felix, é natural do Rio de Janeiro e iniciou a sua carreira no Internacional – RS, onde fez toda a sua formação nas categorias de base. Já profissional, atuou também pelo Ypiranga – RS, em 2022, e pelo Estoril Praia, de Portugal, em 2022 e 2023. O zagueiro também jogou pelo São Luiz - RS e, por último, no Resende – RJ.





Oportunidade

Para ele, estar no Maringá é uma grande oportunidade, visto que o clube está se tornando uma referência não só no estado do Paraná, mas também no Brasil. “Estou muito empolgado e motivado em atuar pelo Maringá, porque é um clube que está crescendo no estado e também com uma visibilidade muito grande no Brasil todo pelos seus últimos feitos. O torcedor pode esperar muita vontade, garra e determinação para atingirmos nossos objetivos em 2025”, disse o atleta em sua chegada.





Documentação

Treinando desde o último dia 25, o zagueiro estava aguardando a documentação para a assinatura de contrato. Para o diretor de futebol, Tiago Reinis, João Felix tem as características que o Maringá busca em um atleta. “Já falamos em outras oportunidades que buscamos atletas em ascensão, querendo vencer, querendo alcançar grandes feitos no futebol e o Felix está assim. É um atleta jovem, com toda a sua formação na base do Internacional, com experiência já no futebol europeu e que está motivado em jogar no Maringá pelo o que o clube pode proporcionar a ele”, explicou, Reinis.





Coletiva

Nesta quinta-feira, 12, às 15h00, na sala de imprensa do Estádio Regional Willie Davids, o clube irá realizar a sua primeira coletiva de imprensa após ter iniciado a pré-temporada. Nela, a diretoria irá divulgar o planejamento e as metas para 2025, assim como outras informações sobre orçamento e elenco.





Por assessoria de imprensa.





