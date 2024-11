Maringá FC estende contrato com destaque Max Miller até 2027.

Maringá Futebol Clube renova com o zagueiro Max Miller até 2027





As negociações não param no Maringá Futebol Clube e na manhã desta terça-feira, 12, o clube anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Max Miller, de 26 anos, até novembro de 2027. O atleta chegou ao clube em novembro de 2022 e esteve presente nas temporadas de 2023 e 2024.





Inicialmente o atleta veio como empréstimo do Nova Venécia, do Espírito Santo, e ao final de 2023, o Maringá FC negociou em definitivo sua contratação. Com o bom desempenho nesta temporada, conquistando o vice-campeonato estadual e o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro o MFC renovou seu vínculo até o final de 2027. Ao todo foram 49 jogos com a camisa do MFC e dois gols marcados.





Para o atleta, a renovação de contrato para a continuidade do trabalho é um prêmio pelo bom desempenho. “Acredito que o Maringá é um dos clubes que mais crescem no Brasil pela sua forma de agir, não só dentro de campo, mas também fora dele. A continuidade no trabalho que o clube vem executando não é comum no Brasil e acredito que, assim como tivemos sucesso nessa temporada e atingimos praticamente todas as nossas metas, teremos também nas temporadas seguintes. Estou muito feliz pela temporada que eu fiz e acredito que continuar no clube é um prêmio e quero poder dar o meu melhor a cada jogo, a cada treino, para que possamos buscar grandes conquistas”, disse Max Miller.





Natural de Ipatinga - MG, o defensor havia atuado no futebol do Espirito Santo antes de chegar ao Maringá. Ele Iniciou a sua carreira na Desportiva Ferroviária, passou pelo Serra, depois Nova Venécia e Porto Vitória. Para o diretor de futebol, Tiago Reinis, o atleta antes de chegar ao clube vinha sendo monitorado e após a sua chegada evoluiu para que se encaixasse no modelo de jogo da equipe.





“Já acompanhávamos o Max Miller desde 2021 e conhecíamos as suas características e sabíamos do seu potencial. Entendemos que seu estilo de jogo de muito condicionamento físico, intensidade, iria se encaixar no nosso modelo de jogo e isso aconteceu. Ele sempre teve muito concorrência na sua posição aqui no Maringá e sempre se mostrou um atleta muito comprometido com o trabalho e não é à toa que foi peça fundamental para as nossas conquistas em 2023 e principalmente em 2024”, analisou Reinis.





O Maringá FC inicia a pré-temporada visando 2025 no dia 25 de novembro e ao longo dos próximos dias o clube irá confirmar outras renovações e novas contratações para o elenco. O Maringá ainda aguarda também a definição de retorno ou não dos atletas que estão emprestados para outras equipes.





*Arbitral Campeonato Paranaense*





Na tarde desta terça-feira, 12, também será o arbitral do Campeonato Paranaense 2024. A reunião será realizada em Curitiba, no Hotel Pestana, e o Maringá FC será representado pelo presidente João Vitor Mazzer e o diretor de futebol Tiago Reinis.

O arbitral definirá o calendário da competição, regulamento e todos os detalhes importantes do Campeonato Paranaense 2025.





Por assessoria de imprensa.