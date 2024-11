Maringá FC garante Lucas Bonifácio em definitivo até 2027

Maringá Futebol Clube adquire Lucas Bonifácio em definitivo





Depois de confirmar, na última sexta-feira, 8, a contratação do atacante Maranhão, vindo do Grêmio Prudente, o Maringá Futebol Clube anunciou mais uma permanência no elenco: o meio-campista Lucas Bonifácio, de 23 anos. O jogador, que estava emprestado pelo Oeste-SP, teve sua compra concretizada nesta segunda-feira, 11, e assinou contrato com o Maringá até novembro de 2027.





Natural de São Paulo, capital, Lucas Oliveira Gomes Bonifácio iniciou sua carreira nas categorias de base da Portuguesa, passando por São Caetano e Guarulhos, até se profissionalizar no Oeste. Na temporada de 2024, pelo Maringá, Bonifácio disputou 23 partidas e marcou um gol.





Para o atleta, continuar no Maringá é uma oportunidade importante em sua trajetória, e ele projeta muitas conquistas não só em 2025, mas também nos próximos anos. “Estou muito feliz com a minha permanência e por dar continuidade no clube pelo qual tenho grande carinho. Agradeço à diretoria, à comissão técnica e à torcida pela confiança. Isso é resultado do trabalho que fizemos nesta temporada, mas tenho certeza de que é só o começo. Ainda há muito por vir, e farei o meu melhor para contribuir com o sucesso do Maringá FC em 2025 e nas temporadas futuras”, afirmou Bonifácio.





Considerado um ativo importante para o futuro do clube, o jovem jogador se destacou por sua qualidade técnica e desenvolvimento ao longo da temporada. O vice-presidente de futebol, Rafael Dacome, destacou a importância do atleta para o Maringá. “O Bonifácio é um jogador jovem e promissor, com excelente qualidade técnica, o que chamou nossa atenção e o tornou peça-chave nas conquistas deste ano. Entendemos que o investimento em sua compra será vantajoso tanto para o clube quanto para o atleta”, explicou Dacome.





Lucas Bonifácio e o restante do elenco do Maringá FC se reapresentam no próximo dia 25, quando iniciam a pré-temporada visando 2025, ano em que o clube disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C.





Com informações da assessoria de imprensa MFC