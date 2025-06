Nacional vence e se classifica no Paranaense Série B

Nacional 1 x 0 Laranja Mecânica





Para 903 torcedores, Nacional e Laranja Mêcanica se enfrentaram pela 8 rodada do Campeonato Paranaense Série B, e o NAC de Campo Mourão venceu por 1x 0 com gol de Wendel ainda no primeiro tempo.

Após cinco jogos sem vitória, sendo 2 empates e 3 derrotas, o Capivarão (apelido do Nacional) voltou a vencer e conquistou assim uma vaga para as quartas de finais do Paranaense, se juntando aos ja classificados Galo Maringá, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Patriotas, Batel e o próprio Laranja.

Resta apenas uma vaga na competição, que se encerra no próximo final de semana. Iguaçu, PSTC e Toledo buscam essa vaga, e dois deles serão rebaixados.

Já classificado, o Nacional visita o lider Galo Maringá, no estádio Willie Davids.