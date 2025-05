AO VIVO - Laranja Mecânica x Galo Maringá Duelo decisivo

Neste sábado (17), às 18h30, o Estádio José Chiappin será palco de um dos confrontos mais aguardados da sexta rodada do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. O Laranja Mecânica Arapongas, embalado por duas vitórias consecutivas, recebe o líder invicto Galo Maringá, em partida que promete fortes emoções para os torcedores

Laranja Mecânica Posição: 6º luga Últimos jogos: 2 vitórias consecutivas Último resultado: Vitória por 2x1 contra o Paranavai Destaques: Caio e Ardley (gols na última partida)

O time araponguense chega motivado após conquistar seis pontos importantes nas últimas duas rodadas. Na partida mais recente, o Laranja Mecânica venceu o Paranavaí por 2x1 em casa, com gols de Caio e Ardley nos acréscimos, resultado que elevou a equipe para a sexta posição na tabela. Antes disso, havia superado o Iguaçu fora de casa, em União da Vitória, em confronto considerado difícil pelo próprio técnico Rodrigo Casa Grande.

"É um jogo difícil, um jogo contra o líder da competição, uma equipe que tem produzido muito bem, bons jogadores, jogadores experientes. O treinador é o Rafael Andrade, um ótimo treinador, um cara que vem conseguindo fazer bons trabalhos por onde ele tem passado, então torna o Galo ainda mais forte, com a liderança e com todo o processo que eles têm feito." "Tentaremos jogar com inteligência, com tranquilidade pois será contra o líder da competição e é importante ter cuidados redobrados, mas aumenta e a incentiva a gente a fazer um bom jogo contra uma equipe tão bem treinada como o Galo Maringá."

Galo Maringá

Posição: Líder isolado (13 pontos)

Campanha: 4 vitórias e 1 empate (invicto)

Último resultado: Vitória por 3x0 contra o Toledo VEJA COMO FOI O JOGO

Destaques: Leandro Córdova e Dhiordan

O Galo Maringá chega ao confronto como líder isolado e invicto na competição. Em cinco rodadas disputadas, o time maringaense acumulou quatro vitórias e um empate, somando 13 pontos. A equipe comandada por Rafael Andrade ostenta ainda o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, com 9 gols marcados e apenas 1 sofrido.





Últimos jogos

Na última rodada, o Alvinegro Maringaense venceu o Toledo por 3x0 no Estádio Willie Davids, com gols de Córdova, Nailson e Dhiordan, consolidando ainda mais sua posição na liderança. Antes disso, havia superado o Foz do Iguaçu por 2x1, com Leandro Córdova e Dhiordan balançando as redes, em sua terceira vitória consecutiva na competição.





Destaque

O Galo Maringá tem se destacado pela consistência defensiva e eficiência ofensiva, características que o técnico Rafael Andrade tem conseguido implementar no elenco. Entre os destaques individuais estão o atacante Leandro Córdova e o meia Dhiordan, ambos decisivos nas últimas partidas da equipe.

INGRESSOS PARA O JOGO Os ingressos para a partida estão à venda nos seguintes locais: Padarias Chik da Avenida Arapongas

Padaria Chik do Teatro Vianinha

Mercearia do Paraguai no Conjunto Flamingos

Bilheterias do Estádio José Chiappin (no dia do jogo) Valores Arquibancada: R$ 20,00 Cadeiras cobertas: R$ 40,00

Pretensões