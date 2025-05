Galo vence Toledo e lidera invicto a Segundona Paranaense

Equipe de Maringá vence por 3 a 0 em casa e se consolida na liderança do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão





Na noite do último sábado (10), o Galo Maringá comemorou o aniversário de 78 anos da cidade com uma vitória convincente sobre o Toledo, pela 5ª rodada da primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2025. Atuando diante de sua torcida no Estádio Regional Willie Davids, a equipe alvinegra venceu por 3 a 0, alcançando a quarta vitória consecutiva na competição e mantendo-se invicta.





Os gols do Galo foram marcados por Leandro Córdova, aos 34 minutos do primeiro tempo, Nailson aos 32 do segundo tempo, e Dhiordan Rhuan aos 40 minutos da etapa final. Com o resultado, o time maringaense chegou a 13 pontos e segue isolado na liderança do estadual. Além disso, Córdova assumiu a artilharia da competição com três gols marcados.





Dedicação e estratégia: a fórmula da vitória

“A nossa construção de vitória começa no início da semana, com o nosso trabalho, nossa dedicação diária e com o nosso treinador montando as estratégias. Nós jogadores estamos conseguindo executar bem em campo. É a nossa quarta vitória, o que nos dá moral e confiança para o restante do campeonato. Uns dizem que é sorte, nós sabemos que é trabalho e muita cobrança para sempre buscar a perfeição”, afirmou o zagueiro Nailson.





“Vitória importantíssima contra um adversário muito difícil. Eles vieram com uma proposta de jogo que nos dificultou no início, mas nossa equipe foi inteligente e conseguiu construir naturalmente o placar. Seguimos firmes na liderança”, avaliou o técnico Rafael Andrade.





Ficha técnica: Galo Maringá 3 x 0 Toledo