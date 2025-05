Galo Maringá x Toledo: Ingressos e Liderança em Jogo

Maringá, PR - O Galo Maringá, atual líder da Segundona Paranaense 2025, prepara-se para mais um desafio crucial em sua campanha rumo à elite do futebol estadual. No próximo sábado , dia 10 de maio, às 18:30 a equipe enfrenta o Toledo no Estádio Willie Davids, em uma partida que promete fortes emoções para os torcedores. Os ingressos para este confronto já estão disponíveis para compra online.





O Momento do Galo Maringá

Com uma campanha sólida até o momento, o Galo Maringá se firmou na ponta da tabela da Divisão de Acesso. A equipe tem demonstrado um futebol consistente, aliando um ataque eficiente a uma defesa segura, o que lhe garantiu a liderança isolada da competição. A torcida, empolgada com o desempenho do time, espera mais uma vitória em casa para consolidar a posição e dar mais um passo importante rumo ao acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense em 2026.





O Adversário: Toledo em Busca de Reafirmação

O Toledo, por sua vez, busca se reafirmar na competição. Após um início irregular, a equipe vem de uma vitória importante contra o Nacional e espera engatar uma sequência positiva para subir na tabela de classificação. O confronto contra o líder Galo Maringá é visto como uma oportunidade de mostrar força e se colocar entre os postulantes a uma das vagas para a próxima fase.





Ingressos à Venda: Garanta seu Lugar no Willie Davids

Os torcedores que quiserem acompanhar de perto este embate já podem adquirir seus ingressos. As vendas estão sendo realizadas exclusivamente pelo site INGRESSOSWEB.COM.BR . Os bilhetes são para o setor coberto do Estádio Willie Davids e possuem os seguintes valores:

Inteira: R$ 20,00 + taxa de serviço

Meia-entrada: R$ 10,00 + taxa de serviço





É importante ressaltar que têm direito à meia-entrada:

Pessoas que levarem 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração (a serem entregues na entrada do estádio).





Crianças com idade entre 8 e 12 anos.



Idosos com idade entre 60 e 64 anos.



Estudantes (mediante apresentação de carteirinha válida)



Doadores de sangue (com comprovante de doação recente).



Professores (mediante apresentação de comprovante funcional).

Nós do KICHUTADA, incentivamos o torcedor amante do futebol e do estádio a prestigiar esse jogo. A expectativa é de um bom jogo no Willie Davids. Este confronto entre Galo Maringá e Toledo é mais um capítulo importante na disputa acirrada pela Segundona Paranaense 2025. Com o Galo buscando manter a ponta e o Toledo querendo surpreender, a partida tem todos os ingredientes para ser um grande espetáculo de futebol no interior do Paraná.





ASSITA OS BASTIDORES DO JOGO CONTRA O FOZ