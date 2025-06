Foz do Iguaçu goleia o Patriotas, se Classifica na Segundona!

Azulão da Fronteira domina Patriotas e confirma vaga nas quartas de final





O Foz do Iguaçu FC segue firme na busca pelo acesso! Na noite deste sábado (31), o Azulão da Fronteira foi até Paranaguá e venceu com autoridade o Patriotas por 5 a 2, em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase da Segundona Sanepar 2025. Com o resultado, o Foz chega aos 14 pontos, assume a vice-liderança e garante matematicamente a classificação para as quartas de final, com uma rodada de antecedência.

O jogo

O jogo começou equilibrado, mas logo o Foz tomou as rédeas. Aos 14 minutos, Kauã abriu o placar após belo passe de Giovane e jogada rápida pela direita. Três minutos depois, nova jogada do camisa 10 pela ponta e cruzamento na medida para Lucão ampliar. Ainda na etapa inicial, o Patriotas diminuiu com Andrey, mas o Azulão seguiu controlando o confronto.

Segundo Tempo

No segundo tempo, o domínio virou show: logo no primeiro minuto, mais uma assistência de Kauã para Lucão, que anotou o terceiro do Foz. O adversário até ensaiou uma reação com Caio Queiroz, mas Kauã fez o quarto e, aos 36, Lucão fechou o placar com o quinto gol, completando mais uma grande jogada do camisa 10.

Destaques individuais brilham em noite especial

"É uma noite inesquecível. Fazer três gols e garantir a classificação é fruto do trabalho de todos. Agora é seguir forte para chegar longe nessa competição", disse Lucão, artilheiro isolado da Segundona com cinco gols.

"Muito feliz por colaborar com dois gols e três assistências. Mas o mais importante foi a entrega coletiva e essa vaga garantida. Vamos em busca de mais", celebrou Kauã, que foi o grande nome da partida.

Do lado do Patriotas, Caio Queiroz foi o destaque, marcando o segundo gol da equipe após assistência de Eltinho. O lateral mostrou personalidade mesmo em uma noite difícil para o Quadricolor, que sofreu com a expulsão de Andrey ainda no primeiro tempo.

Histórico dos clubes e momento na competição

O Foz do Iguaçu, fundado em 1996 e conhecido como Azulão da Fronteira, busca retornar à elite do futebol paranaense. Com passagens pela primeira divisão estadual e título do interior em 2018, o clube vem construindo uma campanha sólida na Segundona 2025. Esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe, que vinha de um triunfo por 1 a 0 sobre o Batel na rodada anterior.

Já o Patriotas, clube mais jovem fundado em 2020 e que manda seus jogos em Paranaguá, vive momento de instabilidade. Após perder em casa para o Galo Maringá por 3 a 1 na rodada anterior, o Quadricolor sofreu mais uma derrota em seus domínios e permanece com 10 pontos na tabela.

Ficha Técnica

Patriotas:Denison; Lucão, Igor Bosel, Dirceu (Éder) e Caio Queiroz; Vinicius Kiss (Eltinho), Adão (Vitor Saci) e Afonso; Marcelinho, Andrey (Alex Nemetz) e Eydison (Ruan Lima).

Técnico: Victor Annes.

Foz do Iguaçu: Diego; Alan, Guilherme Truyts, Dudu Bahia e Tiago Brito (Rubens); Daniel (Nikollas), Giovane (Fred), Alex Oliveira (Thiago Nunes), Kauã (Carlos Alberto) e Hiago; Lucão.

Técnico: Adriano de Souza.

Local: Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê) em Paranaguá

Público/Renda: 194 pessoas / R$ 577,00

Árbitro: Maykon Brito de Freitas

Cartões amarelos: Vinicius Kiss, Dirceu, Caio Queiroz, Afonso, Ruan Lima e Marcelinho (Patriotas); Dudu Bahia, Daniel, Tiago Brito, Carlos Alberto e Amorim (Foz do Iguaçu).

Cartão vermelho: Andrey (Patriotas).

Próximos desafios

Com a vitória, o Azulão chega a 14 pontos e está classificado para a próxima fase do Paranaense Série B, mantendo vivo o sonho do acesso. A última rodada da fase de grupos será no próximo sábado (07/06), às 15h30, no Estádio do ABC, contra o Iguaçu. O duelo vale a definição da posição final na tabela e o chaveamento das quartas.

Já o Patriotas buscará a recuperação no mesmo dia e horário, quando visitará o Batel no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava.

Outros resultados da 8ª rodada

A 8ª rodada da Segundona Paranaense 2025 começou com o PSTC vencendo o Toledo por 4 a 0, também no sábado. Neste domingo (01/06), Iguaçu enfrenta o Paranavaí e Nacional-PR recebe o Laranja Mecânica. A rodada será encerrada na segunda-feira (02/06), com o confronto entre Galo Maringá e Batel.