GALO MARINGÁ X BATEL: LÍDER INVICTO ENCARA DESAFIO NA SEGUNDONA

Galo Maringá x Batel: Duelo de opostos na Segundona PR

A oitava rodada da Segundona Paranaense 2025reserva um confronto intrigante na próxima segunda-feira (02/06), às 20h, no Estádio Willie Davids. O líder invicto Galo Maringárecebe a Associação Atlética Batel, de Guarapuava, em um jogo que promete agitar a parte de cima da tabela. Enquanto o time da casa busca manter a campanha impecável, os visitantes querem surpreender e encostar no G4.

Momento Atual das Equipes na Segundona 2025

Galo Maringá: Liderança Incontestável

O Galo Maringá faz uma campanha irretocável até aqui. Líder isolado com 17 pontos em 7 jogos, a equipe ostenta um aproveitamento de 80%, fruto de 5 vitórias e 2 empates. O ataque tem sido eficiente, marcando 12 gols, enquanto a defesa se mostra sólida, sofrendo apenas 2. Nos últimos três jogos, o Galo demonstrou sua força: venceu o Patriotas fora de casa por 3 a 1 (24/05), empatou sem gols com o Laranja Mecânica (17/05) e goleou o Toledo por 3 a 0 em casa (10/05). A equipe já garantiu sua classificação para as quartas de final e joga para consolidar a primeira posição geral.

AA Batel: Em busca da regularidade no G8

O Batel ocupa a 5ª posição na tabela, com 10 pontos conquistados em 7 partidas (2 vitórias, 4 empates e 1 derrota), um aproveitamento de 47%. A equipe marcou 9 gols e sofreu 8. O time de Guarapuava busca se firmar na zona de classificação e sabe da importância de pontuar fora de casa contra o líder. A trajetória recente mostra altos e baixos: na última rodada (25/05), perdeu em casa para o Foz do Iguaçu por 1 a 0, resultado que quebrou uma longa invencibilidade no Estádio Waldomiro Gelinski. Antes disso, empatou com o Nacional fora por 1 a 1 (11/05) e venceu o PSTC em casa por 2 a 1 (04/05).

Histórico do Confronto e Retrospecto do Batel

Galo Maringá vs AA Batel: Um Capítulo Inédito

Este será o primeiro confronto oficial na história entre Galo Maringá e Associação Atlética Batel. Um duelo inédito que adiciona uma camada extra de expectativa para a partida.

Retrospecto do Batel contra Times Maringaenses

Embora seja o primeiro jogo contra o Galo, o Batel possui um histórico de confrontos contra outras equipes tradicionais de Maringá:

Contra o Maringá FC

O Batel enfrentou o Maringá FC apenas uma vez em competições oficiais, pela Segundona de 2020. Na ocasião, em 18 de outubro de 2020, o Maringá FC levou a melhor, vencendo por 2 a 1.

Contra o Grêmio Maringá

O histórico contra o Grêmio de Esportes Maringá registra dois confrontos oficiais. O Grêmio Maringá venceu uma partida e houve um empate. O último encontro ocorreu em 2 de junho de 2001, pela Segundona daquele ano, terminando em um empate sem gols (0 a 0) em Guarapuava.

Jogadores em Destaque

Galo Maringá: O Faro de Gol de Leandro Córdova

O grande destaque do líder da Divisão de Acesso Galo Maringá é o atacante Leandro Córdova. Artilheiro isolado da Segundona 2025 até o momento, com 4 gols marcados, ele tem sido peça fundamental na campanha invicta da equipe. Córdova deixou sua marca na última vitória contra o Patriotas e é a principal referência ofensiva do time. Outros jogadores como Eli Junior, Junior Prego, Nailson e Dhiordan também têm contribuído com gols importantes.

AA Batel: A Esperança em Guilherme Lisboa e Lyncon

Pelo lado do Batel, as esperanças de gol recaem sobre jogadores como Guilherme Lisboa, autor de um belo gol na vitória sobre o PSTC, e Lyncon Filipe, que também marcou contra o PSTC e figura entre os artilheiros da competição com 2 gols. A equipe demonstrou poder de criação no último jogo contra o Foz, mas parou em boas defesas do goleiro adversário, indicando que o ataque pode levar perigo.

Projeção para o Confronto

O confronto no Willie Davids coloca frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa da competição (Galo Maringá) contra uma equipe que busca se consolidar no G8 (Batel). O Galo entra como franco favorito, jogando em casa, invicto e já classificado. A equipe busca manter a liderança e o embalo para o mata-mata. Já o Batel precisa de um resultado positivo para não se complicar na tabela e sabe que terá um desafio imenso pela frente. A derrota em casa na última rodada pode ter abalado a confiança, mas a equipe de Guarapuava já mostrou capacidade de reação. Espera-se um jogo onde o Galo tente impor seu ritmo desde o início, enquanto o Batel deve apostar em uma marcação forte e nos contra-ataques para surpreender o líder.

Outros Jogos da 8ª Rodada

A 8ª rodada da Segundona Paranaense 2025 reserva ainda outros confrontos importantes:

PSTC vs Toledo (Sábado, 31/05, 15:30, Estádio Álvaro Alves)

Patriotas vs Foz do Iguaçu (Sábado, 31/05, 18:30, Estádio Gigante do Itiberê)

Nacional vs Laranja Mecânica (Domingo, 01/06, 15:30, Estádio Roberto Brzezinski)

Iguaçu vs Paranavaí (Domingo, 01/06, 15:30, Estádio Antiocho Pereira)





