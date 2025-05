Galo vence Patriotas e segue líder na Segundona PR

Jacaré Leva a Pior: Galo Líder Canta Alto em Paranaguá!





Crônica kichutada

E aí, galera da Segundona Paranaense! Sábado teve jogão no Gigante do Itiberê: Patriotas, nosso Jacaré do "Litoral", encarou o líder invicto Galo Maringá pela sétima rodada. Expectativa alta para um confronto direto na parte de cima da tabela, mas o Galo mostrou por que está isolado na ponta logo de cara.

Aos 6 minutos, antes da galera se ajeitar, Eli Júnior, sempre perigoso, recebeu um presente de Adiel e mandou pra rede: 0x1 pro Galo. O Jacaré sentiu o golpe, a defesa pareceu meio perdida e o meio-campo, apesar da luta de Vinicius Kiss, penou pra segurar o ímpeto visitante.

Mas quem tem Eydison no comando de ataque, sempre acredita! Aos 32 minutos, o "Predador" (apelido do artilheiro) subiu mais que a zaga após cruzamento na medida de Marcelinho e testou firme para empatar: 1x1! O Gigante do Itiberê explodiu! O Jacaré mostrava suas presas e o jogo esquentou, ficando mais pegado, com divididas ríspidas e o árbitro distribuindo amarelos.

Veio o segundo tempo, e a esperança do Jacaré durou pouco. Aos 15 minutos, Júnior Prego, que havia entrado bem pelo Galo, aproveitou assistência de Dhiordan Rhuan (outro que saiu do banco pra resolver) e colocou os visitantes na frente de novo: 1x2. Foi um banho de água fria na torcida local.

O técnico Victor Annes ainda tentou mudar o panorama com várias substituições, mas o Galo estava bem postado. Para sacramentar a vitória e a liderança, aos 31 minutos, Leandro Cordova, o camisa 10 e maestro do time, recebeu de Junnior Batata (mais um vindo do banco) e fechou o caixão: 1x3.

Fim de papo em Paranaguá. Vitória consistente do Galo Maringá, que segue invicto e mais líder do que nunca. O Jacaré lutou, empatou, mas sucumbiu à força do líder no segundo tempo. No duelo dos mascotes, deu Galo! A Segundona segue emocionante!





Destaques da Partida

Eydison (Patriotas): O experiente centroavante, conhecido como "Predador", mais uma vez deixou sua marca. Foi dele o gol de empate do Patriotas, mostrando oportunismo e presença de área ao cabecear firme para as redes. Sua experiência é fundamental para a equipe na busca pelos gols.

Leandro Cordova (Galo Maringá): O camisa 10 do Galo foi o maestro do meio-campo e coroou sua atuação com o terceiro gol da equipe, que selou a vitória. Sua visão de jogo e qualidade no passe foram importantes para a construção das jogadas ofensivas do líder.





Ficha Técnica Completa

CAMPEONATO PARANAENSE SEGUNDA DIVISÃO 2025

1ª FASE - 7ª RODADA

PATRIOTAS 1 X 3 GALO MARINGÁ

Gols:

0x1 - Eli Júnior (Galo Maringá) aos 6' do 1º Tempo (Assistência: Adiel)

1x1 - Eydison (Patriotas) aos 32' do 1º Tempo (Assistência: Marcelinho)

1x2 - Júnior Prego (Galo Maringá) aos 15' do 2º Tempo (Assistência: Dhiordan Rhuan)

1x3 - Leandro Cordova (Galo Maringá) aos 31' do 2º Tempo (Assistência: Junnior Batata)

Escalações:

Patriotas: 1-Denison; 2-Lucão, 4-Alemão, 3-Dirceu e 16-Caio Queiroz; 5-Vinicius Kiss, 8-Adão (20-Pires) e 10-Afonso (18-Nemetz); 7-Marcelinho (21-Ueslei Brito), 11-Andrey (19-Éder) e 9-Eydison (17-Vitor Saci).

Técnico: Victor Annes.

Galo Maringá: 1-Caio Bolonhin; 2-Romailson, 3-Márcio Júnior, 4-Nailson e 6-Júnior Prego (16-Igor Miranda); 5-Michelon, 8-Davi de Souza, 7-Eli Júnior (15-Fabricio Lusa) e 10-Leandro Cordova (16-Igor Miranda); 11-Guilherme Papaléo (17-Dhiordan Rhuan) e 9-Adiel (19-Junnior Batata).

Técnico: Rafael Andrade.

Detalhes da Partida:

Data e Hora: 24/05/2025 às 15h30

24/05/2025 às 15h30 Estádio: Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê) em Paranaguá

Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê) em Paranaguá Público/Renda: Sem informações

Arbitragem:

Árbitro: João Marcos dos Santos Velloso

João Marcos dos Santos Velloso Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Roberto Rivelino dos Santos Junior

Cartões Amarelos:

Patriotas: Alemão, Caio Queiroz, Vinicius Kiss, Lucão

Alemão, Caio Queiroz, Vinicius Kiss, Lucão Galo Maringá: Márcio Júnior, Eli Júnior, Junnior Batata

Cartões Vermelhos:

Nenhum

Próximas Partidas (8ª Rodada)

Patriotas x Foz do Iguaçu

Data: 31/05/2025 às 18h30

31/05/2025 às 18h30 Local: Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê) em Paranaguá

Galo Maringá x Batel

Data: 02/06/2025 às 20h

02/06/2025 às 20h Local: Estádio Regional Willie Davids em Maringá

Assista os melhores momentos com imagens YouTube FPF