Líder Galo Maringá Busca Manter Invencibilidade Segundona

Galo Maringá Busca Manter Liderança em Confronto Decisivo Contra Patriotas em Paranaguá

O próximo sábado (24/05/2025) reserva um confronto importante pela 7ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense 2025. O líder Galo Maringá viaja até Paranaguá para enfrentar o Patriotas, às 18h30, no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah, conhecido como Gigante do Itiberê. A partida coloca frente a frente duas equipes com o mesmo objetivos na competição, em um duelo que promete fortes emoções para os torcedores.

Galo Maringá: Campanha Impecável e Liderança Consolidada

O Galo Maringá chega para este confronto vivendo um momento excepcional na competição. A equipe maringaense lidera a Divisão de Acesso com uma campanha sólida e consistente, somando 14 pontos em seis rodadas, fruto de quatro vitórias e dois empate. O desempenho do time comandado pelo técnico Rafael Andrade impressiona principalmente pelo equilíbrio entre os setores, o que já garantiu a classificação do alvi-negro para próxima fase da competição.O sistema defensivo do Galo é o grande destaque da competição até aqui. Em seis partidas disputadas, a equipe sofreu apenas um gol, demonstrando uma solidez que tem sido fundamental para a manutenção da liderança. No último compromisso, o time empatou sem gols contra o Laranja Mecânica, fora de casa, resultado que manteve a invencibilidade na competição.

Caio Bolonhin: A Muralha do Galo

Grande parte do sucesso defensivo do Galo Maringá passa pelas mãos seguras do goleiro Caio Bolonhin. Aos 29 anos, o arqueiro de 1,97m de altura tem sido um verdadeiro paredão na meta alvinegra. Natural de Dracena (SP) e com formação acadêmica em História e Educação Física, Bolonhin chegou ao clube no início de 2025, após disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista pelo Velo Clube.

"Mais um jogo sem gols (6 jogos e apenas 1 gol tomado no campeonato)", comemorou o goleiro em suas redes sociais após o último compromisso da equipe, demonstrando a confiança e o bom momento vivido pelo sistema defensivo maringaense. Sua liderança e segurança têm sido fundamentais para a campanha do líder.

Dhiordan: O Artilheiro Decisivo

Se a defesa do Galo impressiona, o ataque também tem seus destaques. O jovem atacante Dhiordan, de 22 anos, tem sido peça fundamental no setor ofensivo da equipe. Natural de Francisco Beltrão (PR), o camisa 10 vem se destacando pela capacidade de finalização de média e longa distância, além da participação direta em gols decisivos nas últimas rodadas.

Na vitória sobre o Foz do Iguaçu, Dhiordan marcou um belo gol aos 27 minutos do segundo tempo, ampliando o placar para 2 a 0. "Dhiordan chuta de fora da área para ampliar o placar", destacou o clube em suas redes sociais. Poucos dias depois, na rodada seguinte, o atacante voltou a balançar as redes, confirmando seu bom momento na competição.

Veja a Crônica do último jogo do Galo



Patriotas: Força em Casa e Busca por Recuperação

Do outro lado está o Patriotas, equipe que manda seus jogos em Paranaguá e busca aproveitar o fator casa para surpreender o líder. O time ocupa a quarta posição na tabela com 10 pontos e vem de resultado irregular na última rodada, perdendo para o Atlético Paranavaí por 4x0.

O Estádio Municipal Fernando Charbub Farah, conhecido como Gigante do Itiberê, tem sido um trunfo importante para o Patriotas na competição. Inaugurado em 29 de setembro de 2004. O estádio foi adotado pelo Patriotas para temporada 2025.

Éder: A Esperança do Patriotas

No elenco do Patriotas, o atacante Éder surge como principal esperança para surpreender o líder. O experiente jogador foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Iguaçu pela quarta rodada, marcando o primeiro gol da partida logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Éder tem se destacado principalmente em jogadas de bola parada e finalizações de média distância, características que exigirão atenção redobrada da defesa do Galo Maringá, especialmente do goleiro Caio Bolonhin. O conhecimento do gramado e a adaptação ao estádio são fatores que podem pesar a favor do atacante neste confronto.

O Duelo Tático: Melhor Defesa Contra Fator Casa

O confronto entre Patriotas e Galo Maringá coloca frente a frente estilos de jogo distintos. Enquanto o líder aposta na solidez defensiva e na eficiência ofensiva para manter a ponta da tabela, o time de Paranaguá busca explorar o fator casa e a força de sua torcida para surpreender.

Para o técnico Rafael Andrade, do Galo Maringá, o desafio será manter o padrão de jogo mesmo atuando fora de casa. Já para o Patriotas, a estratégia passa por pressionar desde o início, tentando desestabilizar o sistema defensivo adversário que tem se mostrado quase impenetrável na competição.

A partida promete ser um capítulo importante na luta pelo acesso à elite do futebol paranaense, com o Galo Maringá buscando consolidar ainda mais sua liderança e o Patriotas tentando se aproximar do topo da tabela com o apoio de sua torcida no Gigante do Itiberê.





Patriotas x Galo Maringá

Data e horário: 24/05/2025, sábado, às 18h30

Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê), Paranaguá-PR