ACP vence Nacional em casa na Segundona Paranaense

O Diabo Veste Vermelho e a Capivara Foi Passear no Felipão





Crônica do Kichutada:

Paranavaí, a Cidade Poesia, trocou os versos pela bola rolando no último sábado, e que prosa! O Estádio Waldemiro Wagner, carinhosamente chamado de Felipão, ferveu. E não era só o calorão típico da região, não! Eram mais de 1500 almas (e talvez alguns diabinhos infiltrados) empurrando o Atlético Clube Paranavaí (ACP) contra o Nacional Atlético Clube de Campo Mourão, pela sétima rodada da Segundona Paranaense.

De um lado, o ACP, com seu mascote capeta, pronto pra fazer jus à fama e infernizar a defesa adversária. Do outro, o Nacional, representado por uma pacata capivara. Convenhamos, a batalha já parecia desigual no campo simbólico. Uma capivara, conhecida por sua tranquilidade quase budista, contra um diabinho cheio de energia? Previsível, talvez, mas o futebol adora suas ironias.

E a ironia começou cedo. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o diabinho do ACP mostrou suas garras (ou seria o tridente?). Miguel, com a camisa 10 que já viu dias de glória nesse mesmo gramado, achou Cirilo livre. O camisa 22 não perdoou e mandou a bola pro fundo do barbante. 1 a 0 pro time da casa, e a torcida já ensaiava o coro: "Aqui é o Vermelhinho!". A capivara do Nacional deve ter bocejado, pensando "lá vem..."

O jogo seguiu com o ACP mandando e o Nacional tentando se encontrar. Talvez os jogadores de Campo Mourão estivessem distraídos pensando nos vastos campos de soja da Coamo, ou talvez a capivara mascote tivesse dado uma escapadinha pra roer umas capivaras no gramado (do estádio, claro). O fato é que, quando o primeiro tempo já pedia água (ou cerveja, dependendo do torcedor), aos 47 minutos, Manzoli, o zagueirão artilheiro, aproveitou um bate-rebate na área e ampliou. 2 a 0! O diabinho dava risada, enquanto a capivara provavelmente já procurava uma sombra pra tirar uma soneca.

Veio o segundo tempo, e a esperança do Nacional durou pouco. Aos 10 minutos, Gleidson, o lateral incansável, fez boa jogada e serviu Miguel. O maestro do meio-campo, que já tinha dado uma assistência, resolveu deixar o dele. Chute certeiro, bola na rede, 3 a 0 no placar! A festa no WW estava completa. O técnico Fahel Júnior podia respirar aliviado, enquanto Gilberto Papagaio, do Nacional, coçava a cabeça pensando em como motivar uma capivara a correr atrás de um diabo.

O resto do jogo foi mais tranquilo, com o ACP administrando a bela vantagem e o Nacional tentando, sem sucesso, diminuir o prejuízo. O apito final de Luiz Alexandre Fernandes soou como música para os ouvidos paranavaienses. Vitória tranquila, 3 a 0, e a manutenção da vice-liderança na tabela.

Para o ACP, foi uma tarde de afirmação, mostrando que o diabinho está mais vivo do que nunca na briga pelo acesso. Para o Nacional, resta juntar os cacos (ou a palha da capivara?) e pensar na próxima rodada. Afinal, no futebol, assim como na vida, nem sempre a calmaria vence a travessura. E em Paranavaí, quem fez a festa foi o diabo, junto com torcedores comuns e um grande festas das organizadas Caldeirão e OBA!



Ficha Técnica e Detalhes da Partida

CAMPEONATO PARANAENSE SEGUNDA DIVISÃO 2025- 1ª FASE - 7ª RODADA

Paranavaí 3 x 0 Nacional

Gols:

1x0: Cirilo aos 5' 1T (Assistência: Miguel)

2x0: Manzoli aos 47' 1T

3x0:Miguel aos 10' 2T (Assistência: Gleidson)

Escalações:

Paranavaí:Matheus; Anderson Tanque, Manzoli, Dudu e Gleidson; Jorginho, Fernando (Jonas) e Miguel (Luanderson); Dayvid (Riquelme), Luiz Fernando (Daniel Costa) e Cirilo (Juan).

Técnico:Fahel Júnior.

Nacional:Anderson; Bruninho (Carlos Eduardo), Carlos Alberto, Wembley (Lucas Bueno) e Carlinhos; Leandrinho, Raphael Stard, Wendel (Gaúcho), Darlysson e Erik Robert (Andre Henrique); Jhonny.

Técnico:Gilberto Papagaio.

Detalhes do Jogo:

Data: 24/05/2025

Horário: 15h30

Estádio: Municipal Dr. Waldemiro Wagner, Paranavaí-PR

Público Total: 1.560

Renda: R$ 16.570,00

Arbitragem: Luiz Alexandre Fernandes

Assistentes: Weber Felipe Silva e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Cartões Amarelos: Miguel, Fernando, Luiz Fernando, Cirilo, Riquelme, Manzoli (Paranavaí); Bruninho, Carlos Eduardo (Nacional).

Cartões Vermelhos:Nenhum.



Próximas Partidas (8ª Rodada)

Iguaçu x Paranavaí

Data: 01/06/2025 às 15h30

01/06/2025 às 15h30

Estádio: Municipal Antiocho Pereira, União da Vitória-PR

Municipal Antiocho Pereira, União da Vitória-PR Nacional x Laranja Mecânica

Data: 01/06/2025 às 15h30

01/06/2025 às 15h30

Estádio:Municipal José Carlos Galber, Campo Mourão-PR

Assista os melhore momentos com imagens da FPF