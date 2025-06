Galo atropela o Batel: Quem segura o Galo na Segundona 2025?

"No terreiro do Willie Davids, o Galo bicou sem piedade o Lobo Solitário"

Maringá, 02 de Julho de 2025

O Willie Davids estava no clima: arquibancada com cheiro de pipoca, 393 torcedores animados e aquele ventinho que só a cidade canção sabe soprar. De um lado, o Galo Maringá, empolgadíssimo, com a crista em pé e as esporas afiadas. Do outro, o Batel de Guarapuava, representando o Lobo Solitário — aquele que não precisa de matilha pra se impor... pelo menos na teoria.

Mal o juiz apitou e o Galo já deu seu primeiro canto, que mais parecia anúncio de tragédia para o time visitante. Foi uma bicada aqui, uma pressão ali, e o primeiro gol saiu antes mesmo do Lobo entender onde estava. aos 23 minutos. A torcida explodiu: era o Galo mostrando quem manda no terreiro do Willie.

O Lobo até tentou rosnar. Num contra-ataque rápido, chegou com perigo e soltou um uivo tímido. Mas foi só. Iniciou o segundo tempo, a motivação pelo empate durou menos que fila de pastel em quermesse. O Galão voltou raivoso e resolveu acabar com a conversa fiada: enfileirou mais dois gols com a frieza de quem acorda cedo só pra provocar o cachorro do vizinho. aos 3 minutos ampliou e aos 6 veio o terceiro.

O Lobo? Cansado, desorientado e claramente sentindo o peso de estar longe das montanhas guarapuavanas, conseguiu arrancar forças do além e fez um belo gol por sinal, dando a entender que poderia complicar, mais foi só. Solitário mesmo, foi ver que nem eco seu uivo fazia no estádio. o Galo nem sentiu e logo marcou o quarto.

Placar final: Galo Maringá 4, Batel 1.

O Galo saiu de campo empinado, cantando vitória e fazendo selfie com a galera. Já o Lobo, coitado, voltou pra Guarapuava com o rabo entre as pernas e a certeza de que enfrentar Galo em pleno terreiro alheio não é pra qualquer um.

Agora é esperar a próxima rodada da Segundona, porque se depender desse Galo, vai ter muito mais uivo engolido por canto afinado até o fim do campeonato