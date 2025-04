Galo Maringá anuncia 7 jogadores para Segundona Paranaense

Mais sete jogadores desembarcam na equipe do Galo Maringá

Trata-se dos zagueiros Márcio Júnior, de 26 anos, e Pedro Lucas, de 20 anos, dos meias Vinícius Michelon, de 24 anos, Wellington Alves, de 22 anos, e Diego Gomes, de 21 anos, do lateral direito Cauã Santos, de 20 anos, e do atacante Iruan Lima, de 21 anos

Com menos de uma semana para a estreia do Galo Maringá na divisão de acesso, a Diretoria da equipe segue apresentando novos reforços para o elenco do técnico Rafael Andrade. Dessa vez, quem chega ao time alvinegro são os zagueiros Márcio Júnior, de 26 anos, e Pedro Lucas, de 20 anos, os meias Vinícius Michelon, de 24 anos, Wellington Alves, de 22 anos, e Diego Gomes, de 21 anos, o lateral direito Cauã Santos, de 20 anos, e o atacante Iruan Lima, de 21 anos.

Marcio

Márcio é natural do Rio de Janeiro e já tem passagens por equipes do estado do Paraná. Em 2020, defendeu as cores do São Joseense, no ano seguinte chegou ao PSTC. Já em 2022, foi a vez de vestir a camisa do União Beltrão e, em 2023, a do Foz do Iguaçu. Além das equipes paranaenses, Márcio Júnior esteve no União Beltrão, Marau, XV de Jaú, Laguna, CRAC, União Frederiquense, Capital FC e, em 2025, na Parintins FC.





Pedro Lucas

Já o zagueiro Pedro Lucas iniciou a sua carreira nas categorias de base no Avaí, passou pelo sub-20 do Azuriz e em 2024 esteve na equipe profissional da Lajeadense-RS, depois passou pelo sub-20 do Vila Nova e agora chega ao Galo Maringá.

Vinícius Michelon

Outro reforço que chega à equipe alvinegra é o meia Vinícius Michelon. Com passagens pelo Figueirense, Tigres do Brasil, Mauá, Barretos, XV de Jaú, Barretos, Catanduva, Mamoré, essa será a primeira vez que o meia vai defender uma equipe no estado do Paraná.

Wellington Alves

Diferente de Michelon, Wellington Alves fez toda a sua base no Coritiba. O atleta ficou do sub-11 até o sub-20 na equipe paranaense. Depois acabou se transferindo para o sub-20 do Mirassol. Em 2023, acabou se profissionalizando pela equipe paulista, depois chegou ao Goiatuba EC, Inter de Bebedouro e Jacobina.

Diego Gomes

O quinto atleta a chegar ao Galo é o meia Diego Gomes, de 21 anos. Diego tem passagem pela base do Flamengo, mas fez quase toda a sua formação pelo Desportivo Brasil. No sub-20, defendeu as cores do Água Santa e agora chega ao profissional do Galo Maringá.

Cauã

E para fechar a lista, nós temos o lateral direito Cauã e o atacante Iruan. Os dois atletas são promessas que chamaram a atenção em seus clubes. Cauã fez toda a sua categoria de base pelo Grêmio Novorizontino. Nos últimos quatro anos, participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2023, teve uma passagem pela equipe sub-20 do Athletico Paranaense.





Iruan

Já Iruan é cria do Coritiba. O atacante chegou ao sub-17 da equipe paranaense em 2019 e ficou até 2023. No ano passado, foi emprestado ao CRAC e depois se transferiu para a Portuguesa e agora volta mais uma vez ao estado do Paraná para defender o Galo Maringá.





Estreia

O Galo Maringá estreia na divisão de acesso no próximo sábado, 12, às 15h30, no estádio Albino Turbay, em Cianorte, diante do A.A. Iguaçu.

Por assessoria de imprensa