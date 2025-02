ACP Paranavaí Prepara Elenco para a Segundona do Paranaense

ACP Paranavaí Reforça o Elenco para a Segunda Divisão do Paranaense





O Atlético Clube Paranavaí (ACP) intensifica sua preparação para a disputa do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de 2025, com o objetivo claro de retornar à elite do futebol estadual. Com estreia prevista para abril, o clube vem movimentando o mercado da bola para fortalecer o elenco, e uma das principais novidades é a contratação do meio-campista argentino Nahuel Lopez.





Reforço Internacional para o Vermelhinho

A chegada de Nahuel Lopez, de 20 anos, é vista com grande expectativa pela diretoria e pela torcida do ACP. Natural da Argentina, o jogador se destacou nos últimos três anos atuando pelo Club Atlético Platense, onde passou pelas categorias de base e chegou ao elenco profissional. Agora, ele encara seu primeiro desafio no futebol brasileiro e demonstra motivação para contribuir com o time.

"Minhas expectativas são muito altas. Venho com muita vontade de contribuir com a equipe, agregar minutos e experiência, e cumprir o objetivo de devolver o Atlético Clube Paranavaí à divisão mais alta do futebol paranaense", declarou o meio-campista.





Treinamentos e Expectativas para a Temporada

Nahuel Lopez já se apresentou ao clube e iniciou os treinamentos sob a supervisão do técnico Fabrício Carvalho. A comissão técnica tem investido em uma preparação intensiva para garantir um bom desempenho na competição e consolidar o ACP como um forte candidato ao acesso.

A direção do clube segue monitorando o mercado e novas contratações podem ser anunciadas nos próximos dias, reforçando ainda mais o elenco. O planejamento estratégico do ACP visa não apenas uma campanha sólida na Segunda Divisão, mas também a formação de uma equipe competitiva que possa se manter na elite do futebol paranaense nos próximos anos.

Com um projeto ambicioso e reforços pontuais, o ACP demonstra seu compromisso em retornar ao topo do futebol estadual. A torcida, empolgada com as novidades, aguarda ansiosa pela estreia do time e pelo desempenho dos novos jogadores, que têm a missão de levar o Vermelhinho de volta à primeira divisão.









Assessoria ACP/SA