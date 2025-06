MARINGÁ FC e ITUANO: Nem Dogão e nem o Galo encheram barriga

Dogão Late no Fim e Salva a Ração Contra o Galo de Itu: Um Empate com Sabor de Vira-Lata!

Amigos e Amigas do Kichutada, preparem seus corações (e estômagos, porque falar de Maringá dá fome) para mais uma epopeia da gloriosa Série C do Brasileirão! No último episódio dessa novela futebolística que nos recusa a abandonar, tivemos um confronto de titãs, ou melhor, de mascotes: o Dogão Maringaense, aquele vira-lata simpático que representa a cidade famosa pelo seu cachorro-quente caprichado, recebeu o Galo de Itu, ave que carrega a fama (e talvez o complexo) de uma cidade onde tudo é exagerado.

O palco era o Willie Davids, e a promessa era de um jogo daqueles... bem, daqueles de Série C. Muita transpiração, alguma inspiração e a certeza de que a bola pune. E não é que o Galo de Itu, talvez se achando maior do que realmente é (coisas de Itu, né?), resolveu cantar primeiro? No primeiro tempo, enquanto o Dogão ainda farejava o gramado, talvez procurando um pão com vina esquecido, os visitantes abriram o placar. Silêncio na arquibancada maringaense, só se ouvia o cacarejar distante e a torcida local pensando: "Ih, hoje a ração vai ser pouca".

O tempo passava, a torcida do Dogão já coçava a cabeça, pensando se o mascote tinha comido muito cachorro-quente antes do jogo. Cadê a reação? Cadê o latido feroz? Falando em destaques, o Maringá contava com a esperança nos pés de jogadores como Negueba, destaque do time, enquanto o Ituano apostava em nomes como Vinicius Popó, recém-chegado para dar gás ao ataque do Galo.

Mas futebol, meus caros, é uma caixinha de surpresas (ou um saco de ração, no caso do Dogão). Quando o relógio já castigava e a torcida visitante ensaiava o "olé" (com sotaque de Itu, claro), eis que surge a alma maringaense! Nos acréscimos, naquele momento em que só os fortes (e os famintos por pontos) sobrevivem, o Maringá FC achou o caminho do gol. Empate heroico! O Dogão, que parecia sonolento, finalmente deu um latido daqueles de acordar a vizinhança!

O 1 a 1 final teve sabor de vitória para o Maringá, pelo contexto, e gosto de "quase" para o Ituano. No fim, nem o Dogão saiu de barriga cheia, nem o Galo cantou vitória absoluta. Fica a lição: na Série C, meu amigo, até o último apito (ou o último latido), tudo pode acontecer. E que venha a próxima rodada, com mais emoção, mais Kichutada e, quem sabe, um dogão completo pra comemorar!

Campeonato Brasileiro Série C 2025 – 1ª Fase – 8ª Rodada

Maringá 1 x 1 Ituano (SP)

Data: 01/06/2025

Horário: 19h

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

Público: 4.440 pagantes (4.747 total)

Renda: R$ 34.070,00

Gols da Partida

0x1 – Tiaguinho (Ituano), aos 7 minutos do 2º tempo – assistência de Neto Berola

1x1– Vitinho (Maringá), aos 48 minutos do 2º tempo – assistência de Negueba

Ficha Técnica

Maringá:

Guilherme Neto (25); Tito (13) (Fernando, 26), Vilar (4), Max Miller (23) (Julio Rodrigues, 19); Robertinho (11) (Raphinha, 22), Ronald Carvalho (3), Evanderson (5), Léo Ceará (10) (Bruno Cheron, 20), Rhuan (33) (Vitinho, 21); Negueba (7) e Maranhão (99).

Técnico: Ivan Campanari

Ituano:

Jefferson Paulino (12); Thassio (2), Matheus Rocha (3), Matheus Mancini (4), Dal Pian (6); Daniel (5) (Kaio Mendes, 18), Grigor (8) (Nathan, 14), Thiago Moraes (10); Neto Berola (7) (Walterson, 17), Tiaguinho (11) (Osman, 22) e Vinicius Popó (9) (Leo Passos, 21).

Técnico: Mazola Júnior

Arbitragem

Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

Cartões Amarelos

Maringá: Max Miller (23), Tito (13)

Ituano: Tiaguinho (11), Daniel (5), Walterson (17), Leo Passos (21)

Cartões Vermelhos

Nenhum

Próxima Partida – 9ª Rodada

Náutico (PE) x Maringá

Data: 16/06/2025

Horário: 19h30

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos), Recife