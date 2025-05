MARINGÁ x CONFIANÇA: Assista todos detalhes no Vlog kichutada

Na Série C, Maringá vence o Confiança por 3x2 em jogo eletrizante no WD: gol cedo, expulsão, virada heroica e torcida em êxtase até o apito final. Confira Aqui.





Vitória épica do Maringá FC! Confira o vlog completo do jogão contra o Confiança, com emoção do início ao fim. Mesmo com um a menos, o Maringá mostrou garra e venceu por 3x2! Lances, torcida, bastidores e tudo que rolou nesse duelo eletrizante da Série C. Assista agora e viva essa emoção com a gente!





ASSISTA A FESTA DA TORCIDA