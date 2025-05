Série C: Maringá de virada sobre o Confiança na Raça

Crônica: Maringá 3 x 2 Confiança – O dia em que o caos virou festa no WD





Era uma tarde daquelas em que tudo parecia conspirar contra. O cachorro quente caiu no chão, a cerveja veio quente e, para completar, o Maringá levou um gol antes mesmo da torcida terminar de se acomodar no Estádio Willie Davids. A impressão? Que o domingo seria longo, nublado e com gosto de derrota. Spoiler: não foi nada disso.





O Confiança parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada bola dividida sobrava pra eles, cada ataque maringaense morria em drama. O Dogão tentava, errava, e ainda teve que lidar com uma expulsão que deixou o time mais curto que o banco de concreto da arquibancada descoberta.





Mas eis que o futebol, essa entidade imprevisível e bipolar, resolveu dar uma piscada de simpatia para o lado do tricolor maringaense. O goleiro do Confiança, talvez empolgado com a vantagem, resolveu dar uma de artista e... entregou. Gol de empate. Fim do primeiro tempo: 1x1 e uma sensação de “ufa” coletiva nas arquibancadas.





Veio o segundo tempo, e com ele a expectativa de um novo espírito em campo. Mas, aos 2 minutos, outro banho de água fria: 2x1 para o Confiança. Sim, parecia que o script da tragédia estava pronto. Mas esqueceram de avisar o elenco do Maringá que, às vezes, a virada vem da raça e não da tática.





A partir daí, foi um furacão verde, branco e preto. Empate rápido. Pressão. Grito preso na garganta. E aos 28 minutos... o gol da virada! 3x2 no placar, explosão nas arquibancadas, e o velho WD se transformou em templo de loucura e devoção.





O apito final soou, mas ninguém foi embora. Nem os descrentes. A torcida ficou, esperou, cantou. E quando os jogadores vieram até a arquibancada descoberta, foi como se tivessem vencido mais do que um jogo — venceram o desânimo, a expulsão, a zica, e talvez até o roteiro de tragédia que parecia escrito logo aos nove do primeiro tempo.





No fim das contas, o domingo terminou como o torcedor gosta: com suor, virada, festa... e, dessa vez, com a cerveja mais gelada do que nunca.

CONFIRA AQUI A CRÔNICA DO JOGO CONTRA O ATLÉTICO MG



Campeonato Brasileiro Série C 2025 – 1ª Fase – 4ª Rodada

Data: 03/05/2025

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá (PR)





Gols da Partida

0x1 – Valdir Júnior (Confiança), 8’ 1T

1x1 – Matheus Moraes (Maringá), 43’ 1T – Assistência: Vilar

1x2 – Dionísio (Confiança), 2’ 2T – Assistência: Eduardo Moura

2x2 – Tito (Maringá), 15’ 2T

3x2 – Bruno Cheron (Maringá), 30’ 2T – Assistência: Maranhão





Ficha Técnica





Maringá (PR)

Técnico: Jorge Castilho

Escalação: Rafael William (42); Tito (13), Vilar (4), João Felix (6) [Bruno Cheron (20)]; Raphinha (22) [Lucas Bonifácio (28)], Ronald Carvalho (3), Buga (14), Léo Ceará (10) [Evanderson (5)], Negueba (7) [Max Miller (23)]; Matheus Moraes (9) [Robertinho (11)] e Maranhão (99).





Confiança (SE)

Técnico: Luizinho Vieira

Escalação: Rafael Mariano (1); Valdir Júnior (2), Maicon (3), Eduardo Moura (4), Airton (6) [Alan Cardoso (16)]; Fábio (5), Dionísio (8) [Felipe Clemente (21)], Geovene (7) [Neto (19)], Luiz Otávio (10) [Matheus Blade (15)]; Breyner Camilo (11) e Ronald Camarão (9) [Fabrício Pereira (17)].





Arbitragem

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)





Cartões

Maringá: Buga (expulso com cartão vermelho direto)





Confiança: Geovene, Fabrício Pereira, Felipe Clemente (cartões amarelos)









Público e Renda

Público pagante: 4.803

Público total: 5.210

Renda: R$ 47.800,00





Próxima Partida

Campeonato Brasileiro Série C 2025 – 1ª Fase – 5ª Rodada

CSA (AL) x Maringá

Data: 11/05/2025, às 16h

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)





Assista os bastidores com KICHUTADA