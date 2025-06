Crônica: Náutico 2x1 Maringá Brasileirão Serie C 2025

Náutico 2x1 Maringá – Quando o Espírito Ficou no Ônibus e o Goleiro Ficou Maluco





Crônica Kichutada:

Ah, a nobre arte do futebol! Ou, no caso do embate entre Náutico e Maringá Futebol Clube nos Aflitos, a nobre arte de nos questionarmos o que, diabos, aconteceu. Se você esperava uma partida de encher os olhos, talvez tenha visto apenas... um olho. E mesmo assim, um olho meio vesgo, especialmente no primeiro tempo.

Dizem as más línguas (e as fontes que me inspiraram) que o Maringá apresentou dois times em campo. O primeiro deles, coitado, foi digno de uma"crise absurda de falta de futebol". Não teve meio-campo, não teve zaga, não teve ataque. Não teve nada. Parecia que os jogadores estavam buscando um Pokémon raro no campo em vez da bola, ou talvez ainda estivessem digerindo a longa viagem. A "personalidade" e o "ímpeto" que se espera do time foram para o beleléu, substituídos por um nervosismo tão grande que dava dó. Faltou, segundo os especialistas, o "espírito de Maringá". Será que o espírito ficou preso no ônibus?

Para ser justo, o Maringá estava mais desfalcado que a carteira de um brasileiro no final do mês. Nove jogadores fora, uma formação nova, e o meio-campo com peças que, com todo respeito, ninguém lembrava que estavam no elenco. Pingo, por exemplo, ressurgiu das cinzas, provando que o banco de reservas é como um baú do tesouro, mas às vezes o tesouro é uma meia furada.

O Náutico, espertinho que só ele, soube aproveitar o "senso de estrelismo" do Maringá. Quando o Maringá saía atrás, tentava o empate com tanta afobação que parecia criança querendo pegar figurinha. E o Náutico, vendo a tática de marcação individual do técnico Jorge Castilho (que, aliás, está ficando "reconhecido nacionalmente" por suas táticas... boas ou não, eis a questão), aproveitou. Dizem que teve zagueiro do Maringá marcando gente quase no ataque adversário! Um show de posicionamento, ou falta dele, dependendo do lado que você torce.

Aí, no segundo tempo, após o gol do Maringá, um milagre (ou algo perto disso) aconteceu. O time, que havia sido tão apático que dava sono, de repente "animou" e "conseguiu construir jogadas". Passaram a ser melhores que o Náutico, mas (e sempre há um "mas") essa melhora durou apenas um quarto do jogo. Suficiente para dar esperança e depois jogá-la na lata de lixo.

Individualmente, tivemos nossos destaques... e nossos "quase" destaques.

Natalino, o midiático: Entrou bem, fez uma "bela jogada", mas na hora H, quando a glória do empate estava a um passe de distância para Negueba, ele quis a glória só para ele. E foi, segundo a crônica, "vomir o Natal naquele lance". Ah, Natalino, a tentação da estrela!

Negueba, o constante: Em um time que parecia jogar de ressaca ou com sono, ele estava lá, "bizarro como Negueba joga bola mesmo com o time mal ou bem". Um farol em meio à neblina.

Tony, o "goleiro maluco": Direto do futebol albanês para a Série C, Tony foi a personificação da personalidade. Reclama, fala, sai do gol adoidado, faz cena... É o "personagem que faltava". Um goleiro que joga bola e também faz um teatro, que mais podemos querer?

As outras estreias (John Alexander e Vinícius Amaral): Entraram bem! E o que significa "entrar bem" nesse contexto? Significa "jogar um pouco melhor que o primeiro tempo que não era nada difícil". Um elogio por não terem comprometido, o que já é uma vitória e tanto!

No fim das contas, o Náutico fez a parte dele, inclusive "fazendo cera" quando o Maringá acordou. E o Maringá? Chegou ao "ponto de atenção máximo" na Série C, em oitavo lugar. Cada pontinho agora é vital, e um Natalino passando a bola para Negueba poderia ter feito toda a diferença.

Então, é crise no Ingá? É! Dá para melhorar? Tomara! Mas, enquanto isso, nos resta rir (para não chorar) dessa crônica de um jogo onde o espírito foi de férias, a personalidade tirou folga e a bola, às vezes, parecia ter medo de ir para o gol. Mas ei, pelo menos tivemos o goleiro maluco!

Ficha Técnica Competição: Campeonato Brasileiro Série C 2025 - 1ª Fase - 9ª Rodada Data: 16/06/2025 às 19h30 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos) - Recife Placar: Náutico (PE) 2x1 Maringá (PR) Gols: 1x0 Igor Pereira (8' 1T) - Assistência de Vinícius

2x0 Patrick Allan (28' 1T) - Assistência de Kelvin

2x1 Negueba (16' 2T) Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Mateus Silva (Rayan), Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Samuel), Marco Antônio e Patrick Allan (Wenderson); Vinícius, Kelvin (Hélio Borges) e Bruno Mezenga (Kayon). Técnico: Hélio dos Anjos. Maringá: Tony; Cristovam (Robertinho), Ronald Carvalho, Vilar e Rhuan; Buga (Bruno Cheron), Vitinho (Jhow Alecxander) e Pingo (Vinicius Amaral); Matheus Moraes (Raí Natalino), Negueba e Júlio Rodrigues. Técnico: Jorge Castilho. Arbitragem: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ), assistido por Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) Cartões Amarelos: Igor Pereira, Carlinhos (Náutico); Vilar, Ronald Carvalho, Buga (Maringá) Público e Renda: 3.787 pagantes / R$ 114.580,00