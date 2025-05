CSA 3x2 Maringá: Dogão Sofre Virada Dolorosa na Série C

Revés Amargo em Maceió: Maringá Luta, Mas Sofre Virada do CSA nos Minutos Finais da Série C

A noite de domingo, 11 de maio de 2025, prometia ser mais um capítulo de glórias na trajetória do Maringá Futebol Clube na Série C do Brasileirão. A invencibilidade, construída com garra e talento, era um escudo reluzente que o Dogão carregava com orgulho em solo alagoano. No entanto, o futebol, esse esporte caprichoso e imprevisível, reservou um roteiro de fortes emoções e, ao apito final, um gosto amargo para a apaixonada torcida maringaense. No Estádio Rei Pelé, o Maringá lutou, virou o jogo com a estrela de Negueba brilhando intensamente, mas viu o CSA buscar uma virada nos minutos derradeiros, selando o placar em3 a 2.





O Sabor Amargo da Imprevisibilidade

Partida:CSA 3 x 2 Maringá FC

Competição:Campeonato Brasileiro Série C – 7ª Rodada

Data:11 de maio de 2025

Local:Estádio Rei Pelé, Maceió-AL

Gols CSA:Guilherme Cachoeira (21' 1T), Betão (26' 2T), Igor Bahia (41' 2T)

Gols Maringá FC:Negueba (35' 1T e 38' 1T)

Resumo dos Lances: Uma Montanha-Russa de Emoções

Primeiro Tempo:

O jogo começou com as equipes se estudando em Maceió, mas foi o CSA quem deu o primeiro golpe. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Guilherme Cachoeira, em uma cobrança de falta inteligente por fora da barreira, conseguiu enganar a defesa maringaense e abriu o placar para os donos da casa.

Virada Eletrizante do Dogão

O gol sofrido, contudo, não intimidou o Maringá. Pelo contrário, serviu como um chamado à reação. E a resposta veio com a assinatura de Negueba. Aos 35 minutos, o atacante do Dogão protagonizou uma pintura: recebeu pela esquerda, costurou a defesa adversária com dribles desconcertantes e soltou uma bomba no ângulo. Um golaço para empatar a partida e inflamar a esperança da torcida tricolor.

Apenas três minutos depois, aos 38, Negueba mostrou que estava em uma tarde inspirada. Após uma primeira finalização e defesa do goleiro do CSA, o atacante foi rápido no rebote, dominou com categoria, limpou a marcação e finalizou com precisão para o alto, virando o jogo para o Maringá.

Segundo Tempo:

Com a vantagem no placar, o Maringá retornou para a segunda etapa com o objetivo de controlar o ímpeto do CSA e administrar o resultado. Os donos da casa intensificaram a pressão ofensiva e a insistência alagoana foi recompensada aos 26 minutos. Em uma jogada de escanteio, o zagueiro Betão subiu mais alto e cabeceou firme para empatar.

A Virada Dolorosa nos Minutos Finais

O final do jogo tornou-se dramático. Quando o empate parecia certo, aos 41 minutos do segundo tempo, Gustavinho invadiu a área e encontrou Igor Bahia livre. O atacante bateu de primeira e decretou a virada e a vitória para o Azulão.





Levantar a Cabeça e Seguir em Frente

A derrota para o CSA, a primeira do Maringá FC na Série C de 2025, deixa um gosto amargo, especialmente pela forma como ocorreu. A perda da invencibilidade é um fato, mas não apaga o bom início de campeonato do Dogão nem o futebol combativo apresentado, como os dois belos gols de Negueba.

Este revés serve como aprendizado. É hora de analisar os erros e transformar a frustração em combustível para a sequência da competição.

A delegação retorna a Maringá nesta segunda-feira (12), no período da tarde. Na terça, o elenco já inicia a preparação para a próxima rodada da Série C, quando enfrentará o Botafogo-PB, no domingo, 18, às 16h30, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.





