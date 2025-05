Maringá x Botafogo-PB: Polêmica de Cartão Amarelo na Série C

Polêmico: Maringá e Botafogo-PB Dividem Pontos em Jogo Marcado pelo Relato do Árbitro na Súmula.





Crônica: O Dia em que o Cartão Virou Protagonista





Em uma tarde ensolarada no estádio Willie Davids, o futebol paranaense e paraibano se encontraram para um duelo que prometia emoções pela Série C do Campeonato Brasileiro. O que ninguém esperava é que um simples cartão amarelo roubaria a cena e se tornaria o assunto principal da partida. Enquanto a bola rolava e os times se enfrentavam em busca da vitória, nos bastidores, uma história inusitada se desenrolava: um jogador que, aparentemente, queria muito ser advertido. Como diria o sábio torcedor de arquibancada: "No futebol brasileiro, até o cartão amarelo precisa de roteiro!"

O empate em 1x1 entre Maringá Futebol Clube e Botafogo da Paraíba acabou ficando em segundo plano diante da polêmica revelada na súmula do árbitro. Quem diria que um cartão amarelo poderia dar tanto o que falar?





O Jogo e Seus Protagonistas

A partida entre Maringá Futebol Clube e Botafogo-PB pela Série C do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 1x1, resultado que mantém ambas as equipes em posições intermediárias na tabela. O confronto, realizado no Estádio Willie Davids, em Maringá, contou com a presença de 6.255 torcedores, sendo 5.830 pagantes, gerando uma renda de R$ 51.075,00.

O Maringá, comandado pelo técnico Jorge Castilho, entrou em campo com uma formação ofensiva, apostando na força de seu ataque liderado por Maranhão, Moraes e Negueba. Do outro lado, o Botafogo-PB, sob o comando do recém-contratado técnico Márcio Fernandes, que fazia sua estreia no comando da equipe, montou um esquema mais defensivo, confiando na solidez de sua defesa e na experiência do goleiro Michael Fracaro.

Michael Fracaro, aliás, foi um dos grandes destaques da partida. O goleiro de 29 anos, que chegou ao Botafogo-PB em março deste ano, tem se firmado como peça fundamental na equipe paraibana. Com 1,96m de altura e experiência em clubes da Série A e B, além de passagens pelo exterior, Fracaro realizou defesas importantes que garantiram o empate para o time visitante.





A Polêmica do Cartão Amarelo

O que deveria ser apenas mais um jogo da Série C acabou ganhando contornos polêmicos após a divulgação da súmula do árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro. No documento, o árbitro relata uma situação inusitada ocorrida antes mesmo do início da partida.

Segundo o relato, o delegado da partida, Fábio Henrique Gustalla Ferreira dos Santos, procurou a equipe de arbitragem durante o planejamento pré-jogo para transmitir um recado: "Um atleta que estará no banco de reservas do Maringá, pediu para avisar que quer tomar cartão. Ele quer saber se precisa fazer algo ou não."

A equipe de arbitragem, corretamente, respondeu que não tinha nada a ver com essa situação e que aplicaria as sanções conforme as regras do jogo. Após a partida, o mesmo delegado voltou ao vestiário da arbitragem e questionou: "Viu quem foi que tomou o cartão!?", revelando que se tratava do atleta número 3 do Maringá, Ronald Eugênio de Carvalho, o mesmo que havia mencionado antes do início do jogo.

Ronald Carvalho, zagueiro de 25 anos, é uma das peças importantes do sistema defensivo do Maringá. Natural de Guarujá (SP), o defensor está no clube desde 2021 e recentemente renovou seu contrato até 2026. Ele recebeu cartão amarelo aos 34 minutos do segundo tempo por invadir o campo durante a comemoração de um gol da equipe paranaense.





Possível Simulação de Cartão: O Que Diz o Regulamento

O episódio envolvendo Ronald Carvalho levanta questões sobre possível manipulação de resultados ou estatísticas. De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), solicitar deliberadamente um cartão amarelo pode ser enquadrado como atitude antidesportiva e, em casos mais graves, como tentativa de manipulação de resultado.

Especialistas em direito desportivo explicam que, dependendo da motivação do atleta, o caso pode ter diferentes interpretações. Se o objetivo for cumprir suspensão em jogos de menor importância para estar disponível em partidas decisivas, a prática, embora eticamente questionável, é relativamente comum no futebol mundial.

No entanto, se houver qualquer indício de envolvimento com apostas esportivas ou manipulação de resultados, as consequências podem ser muito mais severas, incluindo suspensões longas e até banimento do esporte.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não se manifestaram oficialmente sobre o caso, mas é possível que o episódio seja investigado nas próximas semanas.





Ficha Técnica

Maringá: 42-Rafael William; 22-Raphinha (11-Robertinho), 13-Tito (33-Rhuan), 6-João Félix (5-Evanderson) e 23-Max Miller; 14-Buga, 28-Lucas Bonifácio e 10-Léo Ceará (36-Ronald Barcellos); 9-Matheus Moraes (26-Fernando), 7-Negueba e 99-Maranhão.

Técnico: Jorge Castilho.





Botafogo-PB: 1-Michael Fracaro; 2-Lucas Lopes, 3-Reniê, 4-Wendel Lomar e 18-Evandro; 5-Gama, 20-Thallyson (8-Igor Maduro) e 30-Guilherme Santos (7-Rafinha)(10-Camilo); 11-Rodrigo Alves (28-Luís Miguel), 21-Silvinho (17-Gabriel Honório) e 19-Denilson.

Técnico: Márcio Fernandes.





Público: 5.830 pagantes / 6.255 total / R$ 51.075,00

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Julio Cesar Souza Gaudencio (RJ)

Cartões Amarelos: 6-João Félix, 13-Tito, 14-Buga, 10-Léo Ceará, 3-Ronald Carvalho e 33-Rhuan (Maringá); 1-Michael Fracaro, 30-Guilherme Santos, 11-Rodrigo Alves, 20-Thallyson e 18-Evandro (Botafogo-PB).





Relato do Árbitro na Súmula

"Informo que, antes do início da partida, durante o momento de planejamento da equipe de arbitragem, o delegado da partida, sr. Fábio Henrique Gustalla Ferreira dos Santos, dirigiu-se à equipe de arbitragem e proferiu as seguintes palavras:

'Um atleta que estará no banco de reservas do Maringá, pediu para avisar que quer tomar cartão. Ele quer saber se precisa fazer algo ou não.'

No momento da fala, houve uma dúvida inicial por parte da equipe de arbitragem quanto ao que exatamente se tratava o conteúdo da informação. Em seguida, foi respondido pelo árbitro da partida:

'Nós não temos nada a ver com essa situação. Aplicaremos as sanções necessárias.'

O assistente número 2, sr. Julio César Gaudencio, complementou:

'A regra do jogo será cumprida. O que ele irá fazer ou não, não cabe a nós.'

A assistente número 1, sra. Thayse Marques Fonseca, corroborou acrescentando que:

'Não temos nada a ver com isso, vamos fazer valer a regra do jogo.'

Após esse diálogo, o planejamento foi retomado normalmente.

Ao término da partida, o delegado da partida, sr. Fábio Henrique Gustalla Ferreira dos Santos, entrou no vestiário da equipe de arbitragem e disse:

'Viu quem foi que tomou o cartão!?'

Perguntei:Quem?

E ele respondeu:

'Foi o atleta número 3 do Maringá, Ronald Eugênio de Carvalho. O mesmo que mencionei antes do início do jogo.'

Registro que o referido atleta foi advertido com cartão amarelo aos 34 minutos do segundo tempo por invadir o campo de jogo durante a comemoração do gol da equipe do Maringá.

Diante da menção ao episódio, foi dito pela equipe:

Isso não pode acontecer. Esse assunto não diz respeito à arbitragem.





O caso envolvendo o pedido de cartão amarelo por parte de Ronald Carvalho deve ganhar novos capítulos nos próximos dias, com possível manifestação do STJD sobre o episódio.

Vale lembrar que o atleta Ronald Carvalho saiu machucado no último jogo contra o CSA e era dado como desfalque certo para a partida contra o Botafogo-PB. Por isso, causou surpresa o fato de ele estar relacionado e presente no banco de reservas.

