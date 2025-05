AO VIVO - ANÁPOLIS MARINGÁ FC PELO BRASILEIRÃO SÉRIE C

Maringá encara o Anápolis fora de casa pela 7 Rodada do Brasileiro Série C





O Maringá Futebol Clube entra em campo neste domingo, 25, às 19h00, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), para enfrentar o Anápolis pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Com 11 pontos conquistados e ocupando a 5ª colocação na tabela, o Dogão busca reencontrar o caminho das vitórias e se firmar entre os primeiros colocados da competição.





A equipe realizou seu último treino na manhã deste sábado, 24, no Centro de Treinamento do Atlético Goianiense, onde ajustou os últimos detalhes para o importante confronto fora de casa. Para a partida, o time terá dois desfalques confirmados: o zagueiro Ronald Carvalho, suspenso, e o meio-campista Iago Santana, que segue em recuperação de uma lesão no joelho.





O técnico Jorge Castilho, que foi internado na tarde deste sábado, 24, em Goiania, com um quadro de pneumonia segue se recuperando bem e terá alta médica na manhã de segunda-feira, 26, quando retorna com a delegação para Maringá. No seu lugar, no jogo de hoje estará o auxiliar técnico Ivan Campanari, que já comandou o time em outras duas oportunidades.





Apesar dos desafios, o elenco segue focado e determinado a conquistar mais três pontos na competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Nosso Futebol





Por Assessoria de Imprensa