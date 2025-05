Quem é o Confiança? Adversário do Maringá na Série C do Brasileirão

Maringá x Confiança: Conheça o Adversário do Dogão na Série C 2025





Neste sábado (3), o Maringá Futebol Clube enfrentará a Associação Desportiva Confiança pela Série C do Campeonato Brasileiro. Para os torcedores do Dogão, é essencial conhecer o adversário que vem de Aracaju, Sergipe, e que carrega uma rica história no futebol nordestino.





Quem é o Confiança?

Fundado em 1º de maio de 1936, o Confiança nasceu no bairro Industrial de Aracaju, idealizado por operários da fábrica de tecelagem Confiança. Inicialmente voltado para o voleibol e basquete, o clube incorporou o futebol em 1949 e, desde então, tornou-se uma das principais forças do esporte sergipano.





O apelido "Dragão do Bairro Industrial" reflete sua origem proletária e a paixão de sua torcida. Em 1955, o clube inaugurou o Estádio Sabino Ribeiro, sendo o primeiro do estado a possuir estádio próprio.





Conquistas e Destaques

O Confiança é o maior campeão do Campeonato Sergipano, com 24 títulos estaduais, incluindo as conquistas de 2024 e 2025. Além disso, o clube possui quatro títulos da Copa Governador do Estado de Sergipe e uma Taça São Francisco.





No cenário nacional, o Dragão alcançou o acesso à Série B em 2019, permanecendo na divisão até 2021. Em 2016, protagonizou uma vitória histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil, vencendo por 1 a 0 no Estádio Batistão.





Desempenho Atual

Na temporada de 2025, o Confiança demonstrou sua força ao conquistar o título estadual, superando um dos maiores rivais, o Itabaiana. Na Série C de 2025, o clube está em décimo quarto (14) na colocação, com três pontos ganhos em três jogos, conseguiu apenas uma vitória e teve duas derrotas.





O Que Esperar do Confronto

O duelo entre Maringá e Confiança promete ser equilibrado, com duas equipes buscando afirmação na Série C. O Dogão contará com o apoio de sua torcida no Estádio Willie Davids, enquanto o Dragão traz a experiência de um clube tradicional do Nordeste.





Para os torcedores maringaenses, é uma oportunidade de conhecer mais sobre o Confiança e apoiar o Tricolor Maringaense rumo à vitória. VEJA DETALHES DO JOGO AQUI





