Brasileirão série C: Maringá x Confiança ingressos a partir de R$15

Maringá FC abre venda de ingressos para o jogo com o Confiança com novo setor no Willie Davids





O novo setor será atrás do gol com acesso pela avenida prudente de Moraes e terá valores mais acessíveis





Na tarde do próximo sábado, 3, o Maringá Futebol Clube entra em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C, e recebe o Confiança, às 17h00, no Estádio Regional Willie Davids.





Vida que segue

Após o empate com o Atlético – MG, em 2 a 2, pela terceira fase da Copa do Brasil, VEJA A CRÔNICA DO JOGO , os atletas se reapresentaram na tarde de quarta-feira, 30, no CT do clube, e iniciaram a preparação para o confronto do final de semana. Nesta quinta o técnico Jorge Castilho e o atacante Moraes atenderam a imprensa e falaram sobre a importância do próximo jogo em casa.





Matheus Moraes

“Teremos sem dúvida um jogo difícil no sábado, contra o Confiança. Sabemos que eles precisam e querem se recuperar na competição, estamos vindo de uma maratona com dois jogos muito intensos, mas acreditamos que estaremos prontos e preparados para o jogo de sábado, principalmente porque contamos com nosso torcedor”,projetou Moraes.





Jorge Castilho

Já o técnico Jorge Castilho explicou sobre a condição física da equipe e que a recuperação é fundamental para o bom resultado no sábado. “Contra o Londrina, talvez tenha sido o jogo mais intenso nosso, eles duelaram muito e isso desgasta. Para intensificar ainda mais, logo em seguida tivemos o Atlético em mais um jogo muito forte, então a preocupação agora é com a parte física para não perdermos atletas para a sequência das competições. Então agora é muito mais a recuperação do que o treinamento em campo para estarmos com força máxima no sábado”, explicou o treinador.





Novidade

A novidade para o torcedor nesta partida será o novo setor Curva da Prudente, que contará com valores de ingressos mais acessíveis ao torcedor. A entrada será pelo portão da avenida Prudente de Moraes, e agora o torcedor terá três opções de valores e locais para assistir o Tricolor no WD.





Ingressos

Os ingressos para a próxima partida custam, no setor coberto, R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia entrada, no setor descoberto R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia entrada, no novo setor Curva da Prudente R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia entrada, assim como a visitante. Sendo sócio torcedor do clube você já garante o seu ingresso de acordo com o setor do plano.





Por assessoria de imprensa.





Assista a coletiva de pré jogo com imagens do YouTube MFCTv