Maringá 2x2 Galo: Davi tentou, mas o Apito ajudou Golias

Senhoras e senhores, preparem suas lupas, seus binóculos e, principalmente, seu VAR pessoal, porque na noite da última terça feira (29), tivemos um espetáculo digno de Oscar — e não foi pelos talentos mineiros, mas pela atuação impecável da trupe do apito em punho.

No embate entre Maringá Futebol Clube e o estrelado Atlético Mineiro, o que se viu foi o típico roteiro do cinema nacional: o herói pobre, valente e sem grife, que enfrenta o império bilionário da bola. Só que, como todo bom drama de terça-feira, houve um vilão. E ele não vestia alvinegro — vestia pink, apitava alto e via coisas que ninguém mais viu. Ou deixava de ver o que todos viram.

O Maringá, sim, jogou. Jogou como se não soubesse que do outro lado estavam Hulk, Rony, Gustavo Escarpa e mais uma constelação. Jogou como se acreditasse que, no futebol, esforço ainda vale ponto. Coitados. Mal sabiam eles que o jogo era de xadrez, e o juiz tinha todas as peças.

Foram dois gols para cada lado, mas se justiça tivesse sido escalada, a vitória teria sotaque paranaense. O time da Cidade Canção latiu alto, encantou e foi assaltado em plena luz do VAR. Pênalti ignorado, faltas invertidas, tudo sob os aplausos discretos de quem torce pela ordem (ou seria pela hierarquia?).

Aliás, tivemos até áudio do VAR — aquele momento mágico onde tudo que é claro vira dúvida. Vejamos:

> VAR: “Checagem em andamento... contato claro na área do Atlético.”

Árbitro: “Foi forte?”

VAR: “Bastante. Jogador do Maringá foi fortemente puxado pelo jogodor do Atlético .”

Árbitro: “Certo. Mas... é contra o Atlético, né?”

VAR: “É... Melhor revisar”

Árbitro: “Então segue o jogo, o material da camisa do Maringá e muito resistente... e o puxão nem foi suficiente para resgar”

VAR: “Entendido, realmente precisamos pegar o contato desse fornecedor.”

Arbitro: " vou seguir o jogo sem marcar o pênalti, que mandou fazer uma camisa tão resistente..."

(som de risos abafados e uma latinha abrindo ao fundo)





E enquanto a torcida do Maringá fazia sua parte, acreditando no impossível, o apito soprava sua melodia desafinada. O empate veio, mas com gosto de goleada moral. O Atlético, milionário, saiu aliviado. O Dogão, bravo, saiu gigante.

No fim, ficou a pergunta: será que o Galo precisava de tanta ajuda para bicar o Dogão? Ou será que alguém andou confundindo o Willie Davids com o teatro de Dionísio?

De qualquer forma, Maringá saiu maior do que entrou. E a arbitragem... bem, essa segue menor a cada rodada.





Copa do Brasil 2025 – Terceira Fase (Jogo de Ida)





MARINGÁ 2 x 2 ATLÉTICO-MG

Data: 29/04/2025 | Horário: 19h30

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá (PR)

Público: 10.341 pagantes (11.024 total)

Renda: R$ 474.220,00





Gols da Partida:

1x0 - Maranhão, aos 17' do 1º tempo (assistência de Raphinha)

1x1 - Igor Rabello, aos 43' do 1º tempo (assistência de Gustavo Scarpa)

2x1 - Fausto Vera (contra), aos 6' do 2º tempo

2x2 - Hulk, aos 25' do 2º tempo (assistência de Cuello)





Ficha Técnica

Maringá:

Rafael William (42); Tito (13), Vilar (4) e Max Miller (23); Raphinha (22) [Lucas Bonifácio (28)], Ronald Carvalho (3) [Robertinho (11)], Buga (14) [Evanderson (5)], Léo Ceará (10) [Bruno Cheron (20)] e Negueba (7); Matheus Moraes (9) [Rhuan (33)] e Maranhão (99).

Técnico: Jorge Castilho.

Atlético-MG:

Everson (22); Natanael (2), Igor Rabello (16) [Rômulo (47)], Vitor Hugo (14) [Caio Paulista (38)] e Junior Alonso (6); Fausto Vera (8) [Igor Gomes (17)], Rubens (44), Gustavo Scarpa (10), Cuello (28), Rony (33) [Brahian Palacios (30)] e Hulk (7).

Técnico: Cuca.





Arbitragem

Árbitro principal: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL) e Rondinelle Dos Santos Tavares (AL)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)





Cartões Amarelos





Maringá: Raphinha (22), Maranhão (99)

Atlético-MG: Igor Rabello (16), Junior Alonso (6), Hulk (7)





Próxima Partida do Maringá





Campeonato Brasileiro Série C 2025 – 1ª Fase (4ª Rodada)

Maringá x Confiança(SE)

Data: 03/05/2025 | Horário: 17h

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá





Por Vini Mendes