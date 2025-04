Maringá FC encara o Atlético-MG na próxima fase da Copa do Brasil

Maringá Futebol Clube: Uma Campanha Promissora na Copa do Brasil 2025





O Maringá Futebol Clube tem se destacado na edição de 2025 da Copa do Brasil, mostrando força e determinação em sua trajetória. O clube paranaense, conhecido como "Dogão", alcançou a terceira fase da competição, onde enfrentará o Atlético-MG, um dos gigantes da Série A do Campeonato Brasileiro.





TRAJETORIA





Na primeira fase, o Maringá superou o Juventude com uma vitória apertada de 1 a 0, graças ao gol do zagueiro Cauã Tavares. Já na segunda fase, o time mostrou sua capacidade ofensiva ao vencer o União-TO por 4 a 2, com gols de Maranhão (duas vezes), Zé Vitor e Moraes. Esses resultados garantiram ao clube uma vaga na terceira fase, onde os confrontos serão decididos em jogos de ida e volta, com as partidas previstas para os dias 30 de abril e 21 de maio.



GRANA





Além do desempenho esportivo, o Maringá também tem se beneficiado financeiramente da competição. Até o momento, o clube já arrecadou mais de R$ 4,1 milhões em premiações, com a possibilidade de alcançar cerca de R$ 7,7 milhões caso avance para as oitavas de final. Essa receita é crucial para o desenvolvimento do clube e para o fortalecimento de sua estrutura.

A campanha do Maringá na Copa do Brasil reflete o crescimento do futebol paranaense e a capacidade do clube de competir em alto nível. Com um elenco dedicado e uma torcida apaixonada, o Dogão busca continuar surpreendendo e avançar ainda mais na competição.





Datas

Os confrontos de ida e volta entre o Maringá FC e o Atlético-MG pela terceira fase da Copa do Brasil estão programados para as semanas de 30 de abril e 21 de maio. No sorteio ficou definido o primeiro jogo em Maringá e o confronto de volta em Belo Horizonte.