MARINGÁ FC DESPACHA O UNIÃO E AVANÇA PARA TERCEIRA FASE

Maringá FC vence União – TO por 4 a 2 e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil









O Maringá Futebol Clube fez valer o mando de campo e o apoio dos 8.748 torcedores que estiveram presentes no Estádio Regional Willie Davids, na noite desta quinta-feira, 6, e venceu o União – TO por 4 a 2. O resultado garantiu o Dogão na terceira fase da Copa do Brasil e ainda valeu uma premiação de exatos R$ 2.315.250,00.





Ataque funcionou

Com um ataque inspirado o Maringá FC facilitou o jogo ao abrir 3 a 0 com dois gols de Maranhão e um de Zé Vitor. O adversário diminuiu, com Brasileiro, mas no final, ainda da primeira etapa, Moraes fez o quarto. No segundo tempo o Maringá administrou o resultado e o técnico Jorge Castilho preservou alguns atletas para a decisão do próximo domingo, 9, diante do Coritiba, pela segunda partida das quartas de final do Paranaense. No final do jogo o União ainda fez mais um com Allan Rosário.





Fazendo história

Com a vitória, o Maringá iguala a sua melhor campanha na competição, que foi em 2023, quando eliminou o Sampaio Corrêa na primeira fase e o Marcílio Dias na segunda. A terceira fase foi marcada pela vitória sobre o Flamengo, por 2 a 0 no Willie Davids, mas acabou superado no jogo de volta por 8 a 2 no Maracanã.





Fala Castilho

O Técnico Jorge Castilho, que em três anos disputando, consecutivamente a Copa do Brasil, conseguiu duas classificações para a terceira fase e uma para a segunda fase, diz que o time fez por merecer a vitória, mas que mesmo com o placar elástico, poderia ter feito um jogo mais seguro. “Estamos muito felizes pela vitória, como costumo dizer, fomos sim cirúrgicos hoje, mas mesmo na vitória precisamos ver o que precisamos melhorar e estar mais atentos. Não poderíamos ter levado os gols que levamos, já cobrei os atletas, vamos trabalhar isso já pensando na decisão que temos no domingo. Agora é virar a chave, não dá tempo de comemorar, pois o confronto com o Coritiba tem muita coisa em jogo”, disse o treinador.





Próxima fase

O Maringá FC agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer o seu adversário da terceira fase. Diferente da primeira fase, agora os jogos serão de ida e volta, com mando de campo também definido por sorteio.





Mais uma decisão

Pensando no Paranaense, a delegação viaja já nesta sexta-feira para Curitiba, onde concentra, treina manhã do sábado, 8, e enfrenta o Coritiba no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no domingo, 9, às 18h30.





Por assessoria de imprensa.





Todas as fotos de Odair Figueiredo