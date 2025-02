COPA DO BRASIL: JUVENTUDE-RS É PRIMEIRO DESAFIO DO DOGÃO

Maringá FC irá enfrentar o Juventude pela primeira fase da Copa do Brasil 2025





O Maringá Futebol Clube conheceu hoje o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2025 e vai enfrentar o Juventude - RS. O sorteio foi realizado pela CBF e a data do jogo ainda será definida, podendo ser nos dias 19, 20, 26 ou 27 de fevereiro.





História

Essa será a quarta participação do Maringá FC na Copa do Brasil. O primeiro ano que o Dogão jogou a competição nacional foi em 2015, quando eliminou o Madureira na primeira fase e acabou sendo superado pelo Santos em dois grandes jogos. O primeiro, empatou em 2 a 2 no Willie Davids, em Maringá, e o segundo o time da Vila venceu por 1 a 0.





A segunda participação do MFC foi em 2023, em um ano histórico, quando eliminou o Sampaio Corrêa e o Marcílio Dias, na primeira e segunda fase, consecutivamente, e teve a vitória histórica diante do Flamengo no WD por 2 a 0 no primeiro jogo da terceira fase. No segundo jogo, o time maringaense acabou eliminado no Maracanã por 8 a 2.





Em 2024, o Tricolor avançou também para a segunda fase da competição, eliminando o América-MG na primeira fase após vencer por 2 a 0, mas acabou superado pelo Amazonas por 1 a 0 na segunda fase.





Expectativa

Para 2025 a expectativa é grande e o clube espera fazer um grande jogo contra o Juventude. Essa será a primeira vez que as equipes se enfrentam e o jogo será no Regional Willie Davids. Os ingressos para a partida serão disponibilizados primeiramente para sócios torcedores do clube e posteriormente para o público geral.





Fala Castilho

Segundo o técnico Jorge Castilho, o adversário seria difícil, independente de quem fosse, mas o clube precisa acreditar nas suas capacidades e convicções para buscar mais uma vez a classificação para a segunda fase. “Vamos enfrentar uma grande equipe, de Série A e que tem uma ótima estrutura. Pela forma que é o sorteio e a divisão dos grupos, qualquer adversário que viesse seria difícil e com o Juventude não será diferente. Agora estamos focados no Paranaense, mas já vamos começar a estudar o adversário e precisamos de confiança e convicção em nossas capacidades para, mais uma vez, jogar para buscar a classificação”, explicou o treinador.





Importância da competição

A competição também é importante para os cofres do clube, isso porque a CBF irá distribuir 500 milhões entre os 92 clubes participantes, sendo recorde de premiação. A divisão de premiação por fase a CBF ainda não divulgou, mas em 2024, o Dogão recebeu R$ 787 mil para disputar e mais R$ 945 mil por ter se classificado para a segunda fase.





Fala presidente

O presidente João Vitor Mazzer reforça a importância e a dificuldade do confronto e relembra jogos históricos pela competição no WD. “Vamos enfrentar o Juventude, uma grande equipe do Futebol Brasileiro. Sabemos da dificuldade, assim como foi em 2023 e 2024 com o Sampaio Corrêa e o América - MG, mas confiamos muito na força de jogar em casa, com a presença do nosso torcedor. Ainda aguardamos a data do jogo, que será nos dias 19, 20, 26 ou 27 deste mês para poder liberar os ingressos. Lembrando que vamos priorizar os nossos sócios-torcedores, e assim que tivermos a data exata do jogo divulgaremos todas as outras informações”, explicou Mazzer.





Sequencia

Antes da Copa do Brasil, o MFC ainda terá o Paranaense pela frente. Neste domingo enfrenta o Athletico, em casa, às 18h30, na próxima quarta-feira, 12, recebe o Azuriz e encerra a primeira fase da competição contra o Operário, no próximo sábado, 15, às 16h00, no Germano Krüger, em Ponta Grossa.





.





