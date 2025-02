Cascavel surpreende e elimina o América-MG na Copa do Brasil

Serpente elimina o América-MG na Copa do Brasil 2025 e de quebra garante premiação milionária





O Cascavel fez história na noite desta quarta-feira (26/02) ao vencer o América-MG por 1 a 0 no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, garantindo a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil 2025. O único gol da partida foi marcado por Serafini aos 32 minutos do primeiro tempo, após assistência de Geovane.





Vitória histórica em jogo único

Por ser um confronto de primeira fase em partida única, o Cascavel precisava vencer para avançar, enquanto o América-MG jogava pelo empate para se classificar. O time paranaense entrou em campo determinado, marcando forte e explorando os contra-ataques.

A estratégia deu certo, e aos 32 minutos da etapa inicial, Geovane lançou Serafini, que finalizou com precisão para vencer o goleiro Matheus Mendes. O Coelho tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da forte marcação do Cascavel.

No segundo tempo, o América-MG pressionou em busca do empate, porém, esbarrou na defesa bem postada da equipe comandada por Tcheco. O Cascavel segurou o resultado até o apito final e comemorou uma classificação histórica.





Ficha técnica





Cascavel





Escalação: Jean Carlos; Libano (Taison), Serafini, Miguel Alcantara e Paulo Victor; Geovane, Alex Paulino (Wesley), João Pedro (Lucas Belém), Robinho (Thiago Junior) e Felipe Martins (Peçanha); Josiel.

Técnico: Tcheco.





América-MG





Escalação: Matheus Mendes; Júlio César (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros (Benitez) e Fer Elizari (David Lopes); Fabinho, Figueiredo (Adyson) e Renato Marques (Yago Santos).

Técnico: William Batista.





Dados da partida





Data e horário:26/02/2025 às 19h

Local:Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, Cascavel

Público total:1.715 torcedores

Renda:R$ 75.326,00

Arbitragem:





Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)





Cartões amarelos:





Cascavel: Alex Paulino, Josiel, Paulo Victor e Felipe Martins





América-MG: Renato Marques, Matheus Mendes e Kauã Diniz









Próxima fase





Com a vitória, o Cascavel avança para a segunda fase da Copa do Brasil e enfrentará a Aparecidense-GO em jogo único. A partida está prevista para os dias 5 ou 12 de março no Estádio Municipal Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A CBF ainda definirá a data e horário do confronto.

O time paranaense segue fazendo história e buscará mais um feito inédito na competição.