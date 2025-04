Maringá x Atlético-MG: Duelo Inédito na Copa do Brasil Promete Emoções





O confronto entre Maringá Futebol Clube e Atlético Mineiro pela terceira fase da Copa do Brasil 2025 representa um dos momentos mais aguardados da competição. De um lado, o Dogão que vem "derrubando gigantes", o time paranaense que vive grande fase na temporada. Do outro, o tradicional clube mineiro que busca se recuperar após um início irregular no Brasileirão. O duelo inédito entre as equipes acontece nesta terça-feira, 29 de abril, às 19h30, no Estádio Willie Davids, em Maringá.





Maringá Futebol Clube

Em sua quarta participação na Copa do Brasil, o Maringá FC vem construindo uma trajetória de respeito e superação. O clube paranaense chega para este confronto com o status de "matador de gigantes", após eliminar o Juventude, time da Série A, na primeira fase da competição com uma vitória por 1 a 0. A equipe comandada pelo técnico Jorge Castilho vive um momento especial na temporada 2025. Invicto há 11 jogos consecutivos, o Maringá é o atual líder da Série C do Brasileirão e foi vice-campeão do Campeonato Paranaense, demonstrando um futebol de alto nível ao eliminar grandes clubes como Athletico e Coritiba.

O time-base que vem fazendo história tem como destaques, o lateral Raphinha, os zagueiros Ronald e Tito, além dos atacantes Negueba, Maranhão e Moraes. Este último, inclusive, foi responsável pelo gol mais rápido da Série C 2025, marcando com apenas 28 segundos no recente "Clássico do Café" contra o Londrina, que terminou empatado em 1 a 1.

A força do Maringá em casa é um fator importante para o confronto. O Estádio Willie Davids deve receber um grande público, com mais de 8 mil torcedores já confirmados para o jogo de ida da terceira fase, criando um ambiente de Copa do Brasil que pode dificultar a vida do favorito Atlético-MG.





Atlético Mineiro: Hexacampeão Mineiro Busca Regularidade

O Atlético Mineiro chega para este confronto com o peso de ser o favorito, mas também com a responsabilidade de mostrar evolução após um início irregular na temporada. Apesar de ter conquistado o hexacampeonato mineiro de forma invicta (9 vitórias e 1 empate em 10 jogos), o Galo vem apresentando oscilações no Brasileirão, onde conseguiu sua primeira vitória apenas na quinta rodada, contra o Botafogo.Após seis rodadas no Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Cuca soma apenas 6 pontos, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Recentemente, o clube fez o que foi considerado "o pior jogo do ano", mostrando estar abaixo dos concorrentes pelo topo da tabela.





Pontos Fortes do Atlético-MG

A defesa do Atlético-MG é um dos principais trunfos da equipe para a temporada 2025. Após ser um ponto fraco em 2024, o setor defensivo apresentou melhora significativa, sendo considerado o melhor entre os times da Série A no início do ano, com apenas 2 gols sofridos em 9 jogos em fevereiro.O ataque também demonstrou eficiência no Campeonato Mineiro, marcando 22 gols em 10 partidas. A experiência do elenco, que conta com jogadores vitoriosos, é outro fator positivo para o Galo enfrentar a pressão de jogar fora de casa contra um adversário motivado.Na Copa do Brasil, o Atlético vem de boas atuações, com placares expressivos como o 4 a 1 sobre o Manaus, mostrando que a competição pode ser um caminho para recuperar a confiança.





Pontos Fracos do Atlético-MG

A irregularidade recente é o principal problema do Atlético-MG. O time não conseguiu manter o bom desempenho apresentado no Campeonato Mineiro quando iniciou a disputa do Brasileirão, gerando dúvidas sobre sua consistência.Outro desafio é a pressão por títulos nacionais e internacionais. Após o sucesso estadual, a cobrança aumenta por bom desempenho nas competições de maior expressão, como a Copa do Brasil e o Brasileirão, o que pode afetar psicologicamente os jogadores em momentos decisivos.





Os Principais Jogadores do Atlético-MG

Hulk: O ProtagonistaMesmo aos 38 anos, Hulk segue sendo a principal referência técnica do Atlético-MG. Artilheiro do time no Campeonato Mineiro 2025 com 7 gols em 7 jogos, o atacante é considerado um dos principais jogadores do Brasil atualmente. Sua força física, potência no chute e capacidade de decidir jogos importantes fazem dele a grande esperança atleticana para o confronto contra o Maringá.





A Solidez da Defesa

A dupla de zagueiros formada por Júnior Alonso e Lyanco tem sido fundamental para a solidez defensiva do Galo. Ambos foram selecionados para o time ideal do Campeonato Mineiro 2025 e trazem experiência internacional para o setor (Júnior Alonso veio do FK Krasnodar e Lyanco do Southampton).No gol, Everson é peça-chave na defesa atleticana, contribuindo significativamente para o bom desempenho do setor defensivo no início da temporada.





Força pelas Laterais

Guilherme Arana, convocado para a Seleção Brasileira em 2025, é um dos grandes destaques do Atlético-MG. O lateral esquerdo tem grande capacidade ofensiva, contribuindo com assistências e gols, sendo fundamental na transição defesa-ataque.

Na lateral direita, Natanael também foi selecionado para o time ideal do Campeonato Mineiro 2025, mostrando equilíbrio entre as funções defensivas e ofensivas.





Meio-Campo Criativo

Gustavo Scarpa tem se destacado como meio-campista criativo, contribuindo com assistências e gols, além de ser especialista em bolas paradas. Gabriel Menino, contratação para a temporada 2025, também foi selecionado para o time ideal do Campeonato Mineiro, mostrando boa capacidade de marcação e construção de jogadas.





Opções no Ataque

Além de Hulk, o Atlético conta com Rony, contratação recente vinda do Palmeiras, que traz velocidade e mobilidade para o setor ofensivo. Bernard, que retornou ao clube onde foi revelado, oferece experiência internacional e técnica apurada. O jovem João Marcelo, de 19 anos, destaque na Copinha e no Paulistão antes de chegar ao Atlético, representa o investimento do clube em jovens talentos.





Primeiro Confronto

O duelo entre Maringá e Atlético-MG pela Copa do Brasil 2025 será o primeiro entre as equipes, mais não será a primeira vez que o Galo Mineiro vem a Maringá. O único confronto registrado foi um amistoso em 29 de maio de 1985, quando o Atlético venceu o Grêmio Maringá por 2 a 0 no estádio Willie Davids, mesmo palco do jogo desta terça-feira.





Novo formato

A Copa do Brasil 2025 traz um novo formato, sem a vantagem do empate para o visitante nas primeiras fases. A partir da terceira fase, onde se encontram Maringá e Atlético-MG, os confrontos são decididos em jogos de ida e volta, com o segundo jogo previsto para 21 de maio, em Belo Horizonte.





Expectativas para o Confronto

O confronto promete ser equilibrado, apesar da diferença técnica entre os elencos. O Maringá vive fase mais consistente, com invencibilidade de 11 jogos, enquanto o Atlético tem elenco mais qualificado e experiente, mas passa por momento de irregularidade. A vantagem de jogar o primeiro jogo em casa pode ser um trunfo importante para o Maringá, que já demonstrou capacidade de surpreender grandes clubes. Por outro lado, o Atlético tem a pressão de ser o favorito por ser um clube da Série A, mas também conta com jogadores experientes e acostumados a decisões.Para o Maringá, uma vitória significativa no jogo de ida é fundamental para levar vantagem para o confronto em Belo Horizonte. Já o Atlético-MG busca, no mínimo, um empate fora de casa para decidir a classificação com o apoio de sua torcida.O duelo inédito pela Copa do Brasil promete emoções e pode representar mais um capítulo na história do Maringá como "matador de gigantes" ou a retomada de confiança do Atlético-MG na temporada 2025.





Ingressos

Os ingressos seguem à venda pelo aplicativo oficial do clube e pelo site www.ingressonacional.com.brMais de 8 mil torcedores já estão confirmados para apoiar o Dogão neste duelo historico.

Crianças até 7 anos e 11 meses e idosos com mais de 65 anos não pagam ingresso, desde que apresentem a documentação e esteja dentro do limite estabelecido e disponível de ingressos de acordo com a capacidade do estádio. No caso dos ingressos dos idosos, a retirada deverá ser realizada presencialmente na próxima segunda-feira, 28, às 9h, nas bilheterias do WD, mediante a senha e disponibilidade. O Estádio Regional Willie Davids atualmente tem a capacidade liberada para 18.676 torcedores, com 10% dos ingressos destinados à torcida visitante.