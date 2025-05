Atlético Mg x Maringá FC: Acaba com sonho do Dogão na Copa do Brasil

ATLÉTICO MINEIRO ABRE VANTAGEM NO PRIMEIRO TEMPO CONTRA O MARINGÁ PELA COPA DO BRASIL





O Atlético Mineiro saiu na frente do Maringá FC na partida válida pela Copa Betano do Brasil, terceira fase. O Galo terminou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, com gol marcado por Rubens aos 45 minutos. Em um confronto equilibrado na primeira etapa, o Atlético-MG conseguiu abrir o placar apenas nos minutos finais, quando Rubens aproveitou oportunidade e balançou as redes, levando vantagem para o intervalo.

O gol veio quebrando a resistência da equipe paranaense que vinha se defendendo bem.O primeiro tempo também foi marcado por lances de indisciplina. O Maringá recebeu dois cartões amarelos: Vilar foi advertido aos 40 minutos e M. Miller aos 32 minutos, o que pode complicar a estratégia da equipe para o segundo tempo.O placar agregado da partida está em 3 a 2 para o Atlético Mineiro, indicando que o confronto teve resultados anteriores que somam a esta disputa atual.

A partida segue em andamento e o segundo tempo promete mais emoções, com o Maringá precisando buscar o empate para manter vivas suas chances na competição, enquanto o Atlético tenta ampliar sua vantagem para garantir a classificação com mais tranquilidade.

ATLÉTICO MINEIRO MANTÉM VANTAGEM NO SEGUNDO TEMPO E VENCE MARINGÁ PELA COPA DO BRASIL

O segundo tempo foi marcado pelo domínio absoluto do Atlético Mineiro, que ampliou sua vantagem logo aos 7 minutos com Patrick balançando as redes. A equipe mineira manteve o ritmo ofensivo e não deu chances de reação ao adversário paranaense.Aos 33 minutos da etapa final, Rony aumentou ainda mais a vantagem atleticana, marcando o terceiro gol da partida. Para completar a goleada, Lyanco fechou o placar aos 43 minutos, estabelecendo o 4 a 0 final e confirmando a superioridade do time da casa.Com o resultado, o Atlético Mineiro garantiu classificação com folga no confronto, chegando ao placar agregado de 6 a 2, considerando o resultado do jogo de ida. A atuação convincente no segundo tempo mostrou a força do elenco atleticano, que soube aproveitar o cansaço do adversário para construir uma vitória expressiva.O Maringá, apesar dos esforços, não conseguiu criar oportunidades claras para diminuir o prejuízo no segundo tempo, sucumbindo ao poderio ofensivo do Galo, que segue firme na competição nacional.