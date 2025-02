Maringá Futebol Clube Vence Juventude e Aguarda o Pix da CBF

Maringá vence Juventude e avança na Copa do Brasil 2025





O Maringá Futebol Clube conquistou uma importante vitória sobre o Juventude na noite desta terça-feira (25), no Estádio Regional Willie Davids, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Com um gol do zagueiro Cauã Tavares ainda no primeiro tempo, a equipe paranaense garantiu a classificação para a próxima fase do torneio e assegurou uma premiação milionária.





O jogo

Desde o início da partida, o Maringá mostrou disposição para pressionar o Juventude e buscar a vitória. A equipe comandada por Jorge Castilho se impôs diante do adversário da Série A do Brasileirão e conseguiu abrir o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Cauã Tavares subiu mais alto que a defesa gaúcha e cabeceou firme para o fundo das redes, garantindo o único gol do confronto. Tavares fez seu primeiro gol como profissional, no final do jogo de entrevista para o repórter Eduardo Lanza da Pinga Fogo FM Tavares ofereceu o gol para família e se emocionou a falar sobre sua avó.

O Juventude, por sua vez, encontrou dificuldades para reagir. Mesmo com a experiência do meia Nenê, que entrou no segundo tempo para tentar mudar o jogo, a equipe comandada por Fábio Matias não conseguiu furar a defesa do time paranaense. O Maringá soube administrar a vantagem e segurou o resultado até o apito final.





Classificação

Com a vitória, o Maringá avança para a segunda fase da Copa do Brasil e garante uma premiação de R$ 1 milhão, um valor significativo para o clube na temporada. O próximo adversário do Dogão na competição sairá do confronto entre União-TO e América-RN.





Ficha Técnica

COPA DO BRASIL 2025

PRIMEIRA FASE - JOGO ÚNICO

Maringá 1x0 Juventude (RS)

Gol:1x0 - Cauã Tavares 18' 1T

Escalações

Maringá:

1-Dheimison; 13-Tito, 3-Ronald Carvalho, 32-Cauã Tavares (11-Robertinho) e 23-Max Miller; 8-Rodrigo, 14-Buga (21-Vitinho) e 10-Léo Ceará (20-Bruno Cheron); 9-Matheus Moraes (22-Raphinha), 7-Negueba e 99-Maranhão.

Técnico:Jorge Castilho.

Juventude:

1-Gustavo; 2-Ewerthon, 23-Abner, 3-Adriano Martins e 47-Marcos Paulo; 8-Daniel Giraldo (10-Nenê), 16-Jadson e 44-Mandaca (11-Giovanny); 97-Ênio (20-Jean Carlos), 98-Vitor Pernambuco (19-Gabriel Taliari) e 7-Erick Farias (27-Emerson Batalla).

Técnico:Fábio Matias.





Detalhes da Partida

Data:25/02/2025 às 19h30

Estádio:Regional Willie Davids, Maringá

Público:7.868 pagantes / 8.542 total

Renda:R$ 190.620,00

Arbitragem:

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Eder Alexandre (SC)

Cartões Amarelos:

Maringá: 14-Buga, 8-Rodrigo, 3-Ronald Carvalho, 20-Bruno Cheron, 13-Tito e 23-Max Miller.

14-Buga, 8-Rodrigo, 3-Ronald Carvalho, 20-Bruno Cheron, 13-Tito e 23-Max Miller. Juventude:23-Abner, 44-Mandaca, 19-Gabriel Taliari e 10-Nenê.

Cartões Vermelhos:Nenhum.





Próxima Partida

Campeonato Paranaense 2025 (Quartas de Final - Jogo de Volta)

Coritiba x Maringá

Data:09/03/2025 às 18h30

Estádio:Couto Pereira, Curitiba.





Veja o gol, imagens MFCTV