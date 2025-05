Maringá x Atlético-MG: Vale Vaga Inédita na Copa do Brasil

Maringá x Atlético-MG: Dogão busca vaga histórica na Copa do Brasil

O Maringá Futebol Clube entra em campo nesta quarta-feira, 21 de maio, às 21h30, para um confronto decisivo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo vale uma vaga inédita nas oitavas de final da Copa do Brasil e uma premiação milionária de R$ 3.638.250 para o clube que avançar na competição.

Regras para classificação

Para o confronto decisivo, as regras são claras: o Maringá FC precisa vencer para garantir classificação direta, enquanto um novo empate levará a decisão para as penalidades máximas na Arena MRV.

Na primeira partida, realizada no Estádio Willie Davids, em Maringá, o confronto terminou empatado em 2 a 2, com o Dogão chegando a abrir vantagem, mas cedendo o empate ao time mineiro. Os gols do jogo foram marcados por Maranhão e Fausto Vera (contra) para o Maringá, enquanto Igor Rabelo e Hulk balançaram as redes para o Atlético-MG.

Atlético-MG invicto como mandante

O Galo chega para o confronto com um retrospecto impressionante como mandante na temporada 2025. A equipe comandada por Cuca não sabe o que é perder jogando em casa, acumulando 13 partidas sem derrotas, sendo 9 vitórias e 4 empates, o que representa 78% de aproveitamento.

Além do excelente desempenho defensivo, o time mineiro também se destaca pelo poder ofensivo quando joga diante de sua torcida, tendo marcado 29 gols e sofrido apenas 8 nessas 13 partidas. O último jogo como mandante foi contra o Caracas, pela Sul-Americana, com vitória por 3 a 1.

Vale ressaltar que o Atlético-MG voltou a mandar seus jogos na Arena MRV apenas neste mês, após período utilizando o Mineirão devido à troca do gramado de seu estádio. A vitória contra o Fluminense marcou o retorno da equipe à sua casa.

Maringá busca feito histórico

Esta é a quarta participação do Maringá na Copa do Brasil, e a equipe paranaense tem a chance de alcançar um feito inédito em sua história. A melhor campanha do clube na competição aconteceu em 2023, quando também chegou à terceira fase e protagonizou uma das maiores surpresas do torneio ao vencer o Flamengo por 2 a 0 em casa, sendo posteriormente eliminado no Maracanã.

O atacante Maranhão é o principal destaque do Dogão na temporada e foi responsável por um dos gols no jogo de ida contra o Atlético-MG. O jogador de 29 anos vem se destacando não apenas na Copa do Brasil, mas também nas demais competições disputadas pelo clube paranaense em 2025.



Veja a crônica do primeiro jogo Link Aqui

Desfalques e prováveis escalações

Para o duelo decisivo, o Maringá não contará com o meio-campista Iago Santana, enquanto o zagueiro Ronald e o lateral Cristovam ainda são dúvidas e serão reavaliados até momentos antes da partida.

Já o Atlético-MG deve ir a campo com força máxima, tendo como provável escalação: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Rubens (ou Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (ou Fausto Vera), Scarpa; Paulinho, Hulk e Deyverson.

O atacante Hulk, principal nome do elenco atleticano, é a grande esperança de gols do time mineiro para o confronto. O camisa 7 marcou um dos gols no jogo de ida e busca manter sua boa fase para ajudar o Galo a avançar na competição.

Expectativa e transmissão

A expectativa para o confronto é alta, com a torcida do Atlético-MG preparando grande festa na Arena MRV, enquanto o Maringá FC entra em campo determinado a surpreender mais um gigante do futebol brasileiro, assim como fez com o Flamengo em 2023.

O técnico Jorge Castilho, em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira, 20, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, demonstrou confiança na equipe e ressaltou o foco total dos jogadores na partida decisiva.

"Estamos preparados e muito focados. O torcedor pode esperar um time aguerrido, batalhador e que vai lutar pela classificação até o último minuto. Sabemos da grandeza do Atlético-MG e respeitamos muito, mas acreditamos no nosso trabalho", destacou o treinador.

O jogo será transmitido ao vivo pela Prime Video, a partir das 21h30 desta quarta-feira.