Maringá x CSA: análise do adversário do Dogão na Série C 2025

Maringá x CSA: Conheça o Adversário do Dogão na Próxima Rodada da Série C



O Maringá Futebol Clube tem mais um importante compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, 11, às 19h00, fora de casa, contra o CSA. A partida é válida pela quinta rodada da competição e será histórica para o clube: será a primeira vez que o Dogão jogará no Nordeste do Brasil.

Centro Sportivo Alagoano

O Centro Sportivo Alagoano (CSA), um tradicional clube nordestino com uma rica história no futebol brasileiro. Fundado em 7 de setembro de 1913, o CSA é conhecido por sua paixão e por feitos notáveis, como o vice-campeonato da Copa Conmebol em 1999 e o título da Série C em 2017 .

Desempenho Atual na Série C

Na temporada de 2025, o CSA busca reverter a performance abaixo do esperado do ano anterior, quando foi eliminado ainda na primeira fase da Série C. Com uma reformulação no elenco, o clube alagoano iniciou a competição enfrentando o Anápolis no Estádio Rei Pelé e tem como objetivo principal retornar à Série B .

Destaques do Elenco

O principal nome do CSA é o experiente atacante Tiago Marques, de 36 anos. Na temporada passada, ele foi o artilheiro do time, marcando 18 gols, sendo 9 na Série C, 7 na Copa Alagoas e 2 no Campeonato Alagoano . Sua liderança e faro de gol são fundamentais para o desempenho ofensivo da equipe.

Outro jogador que merece atenção é o jovem atacante Guilherme Cachoeira, de 22 anos. Revelado nas categorias de base do São Paulo e com passagem pelo Vasco da Gama, Cachoeira está emprestado ao CSA pelo Fortaleza e já marcou 2 gols em 4 partidas na atual Série C .

Expectativas para o Confronto

O duelo entre Maringá e CSA promete ser equilibrado, com o Dogão buscando impor seu ritmo em casa e o Azulão tentando surpreender fora de seus domínios. A defesa maringaense terá que estar atenta aos movimentos de Tiago Marques e à velocidade de Guilherme Cachoeira.

Para os torcedores maringaenses, é uma oportunidade de apoiar o time rumo a mais uma vitória na competição e consolidar uma posição de destaque na tabela. A presença da torcida no estádio será fundamental para empurrar o Dogão em busca dos três pontos.

Saiba mais sobre o Maringá Futebol Clube

Dogão busca manter invencibilidade de 13 jogos e seguir entre os líderes da competição nacional, o Maringá FC vive um excelente momento e busca manter a sequência positiva para seguir entre os líderes da Série C. Até aqui, em quatro jogos, o Tricolor conquistou três vitórias e um empate, somando 10 pontos e ocupando a terceira colocação na tabela, atrás apenas de Ituano e Ponte Preta, que levam vantagem no saldo de gols.

Preparação

Na manhã desta sexta-feira, 9, o elenco realizou o último treino em Maringá antes da viagem. A delegação embarcou rumo a Alagoas às 15h00 e ainda realizará um treino de ajustes neste sábado, 10, em solo alagoano, antes da concentração final para o jogo. O duelo também marca um número especial para o técnico Jorge Castilho, que chegará à marca de 140 jogos à frente do Maringá FC. Será, ainda, sua estreia comandando o time em uma partida no Nordeste do País.

Fala Professor Castilho

“O Maringá está crescendo. O fato de jogar pela primeira vez no Nordeste mostra isso. Estamos buscando e conquistando espaços em competições que abrangem todo o Brasil e me sinto orgulhoso de fazer parte disso. O CSA é uma grande equipe, de camisa, que precisamos respeitar muito e a melhor forma de respeitar é jogando com seriedade, vontade e disciplina. Estamos preparados e, se Deus abençoar, vamos voltar com um resultado positivo”, afirmou o treinador.





A partida, inédita entre as equipes, terá transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal oficial do Nosso Futebol.





Por Assessoria de imprensa