Botafogo da Paraíba: Adversário do Maringá na Série C 2025

Conhecendo o Próximo Adversário: Botafogo da Paraíba

O Maringá Futebol Clube se prepara para mais um desafio no Campeonato Brasileiro Série C 2025, e o adversário da vez é o Botafogo Futebol Clube, tradicional equipe da Paraíba. Para que o torcedor maringaense possa conhecer um pouco mais sobre o rival, preparamos um panorama sobre a história e o momento atual do clube paraibano.

Uma Trajetória de Tradição no Futebol Nordestino

Fundado em 28 de setembro de 1931 na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, o Botafogo Futebol Clube, carinhosamente apelidado de "Belo", rapidamente se estabeleceu como uma força no futebol estadual. A primeira grande conquista veio em 1936, com o título do Campeonato Paraibano, vencendo o Sol Levante na decisão. Ao longo de sua história, o Botafogo-PB acumulou um impressionante cartel de títulos estaduais, consolidando-se como o maior campeão da Paraíba, com 26 taças até 2013. Este ano marcou o fim de um jejum de uma década sem levantar o troféu estadual e, para coroar a temporada, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro da Série D, o primeiro título nacional para o futebol de clubes da Paraíba.

Roupagem tradicional

O uniforme titular do Botafogo-PB é uma herança visual de seu homônimo carioca, com camisas listradas verticalmente em preto e branco, complementadas por calções e meiões pretos. O uniforme reserva é predominantemente branco. O escudo também guarda semelhanças com o do clube do Rio de Janeiro, mas se distingue pela estrela solitária na cor vermelha. Existem diferentes versões sobre a origem da cor da estrela: alguns acreditam ser uma homenagem ao São Paulo Futebol Clube, devido à simpatia de alguns fundadores pelo time paulista, enquanto outros defendem que o vermelho é uma alusão à bandeira do estado da Paraíba. Independentemente da origem, essa característica rendeu ao clube a alcunha de "O alvinegro da estrela vermelha". O Botafogo-PB manda seus jogos no Estádio José Américo de Almeida Filho, conhecido como Almeidão.

O Momento Atual do Belo na Série C 2025

Na temporada de 2025, o Botafogo-PB enfrenta os desafios da competitiva Série C do Campeonato Brasileiro e passa por um momento de transição em seu comando técnico, após a derrota na última rodada, o clube anunciou a saída de Antônio Carlos Zago. O clube anunciou Márcio Fernandes como novo treinador, profissional de 63 anos, que estava na Inter de Limeira, foi jogador de futebol e atua como técnico há mais de duas décadas. Natural de Santos (SP), Márcio conta em seu currículo com dois acessos, além de títulos nacionais e estaduais por clubes como Vila Nova, Remo e Londrina. O treinador também teve passagens por grandes equipes do futebol brasileiro tais como Santos, onde contribuiu para o desenvolvimento de jovens promessas nas categorias de base, Fortaleza e Bragantino.

Início

O início da equipe na competição tem sido marcado por oscilações. O time se reapresentou após uma derrota para o Floresta, em um jogo onde a atuação foi considerada abaixo do esperado. Apesar desse revés, o Belo havia conquistado uma vitória expressiva na estreia contra o Confiança (3 a 0), demonstrando letalidade nos contra-ataques, mesmo sofrendo defensivamente. Nos jogos seguintes, empatou com o Náutico fora de casa (0 a 0), em uma partida equilibrada, mas com muitos erros de passe, e teve uma atuação considerada ruim contra o ABC, apesar do adversário também não apresentar grande futebol. Essas performances recentes colocaram uma certa pressão sobre a equipe e a comissão técnica. O time teve ainda uma partida pela Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo e foi derrotado por 1x0.

Desafio

Para o decorrer da Série C, a equipe busca ajustar-se e encontrar a regularidade necessária para brigar na parte de cima da tabela. Desafios como lesões e suspensões fazem parte da jornada; por exemplo, o lateral-esquerdo Sidcley se lesionou no início de maio, enquanto o goleiro Michael Fracaro retornou ao time após cumprir suspensão. O Botafogo-PB, até o início de maio, havia disputado quatro partidas na Série C, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas, somando cinco pontos e buscando melhorar sua posição na tabela. O próximo confronto, após a partida contra o Floresta, será contra o Maringá Futebol Clube, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá Pr.

É fundamental que o torcedor maringaense esteja ciente de que enfrentará um adversário com história, tradição e que, apesar de um momento de instabilidade, possui jogadores experientes e um comando técnico que busca reverter o quadro e impor seu futebol na Série C.

Por Vini Mendes