Galo Maringá vence Foz e lidera Segundona com autoridade

Crônica: Galo 2x1 Foz – O dia em que até levar gol não abalou o trabalho





O Galo Maringá descobriu ontem no Willie Davids. Pela primeira vez na Segundona 2025, o que é a bola beijar suas redes. Nada demais, pois isso não impediu a vitória e nem o time maringaense de termina a rodada no topo da tabela com pose de quem manda.

Foi um jogo daqueles de lavar a alma de quem gosta de futebol de verdade. Sem VAR pra atrapalhar, sem firula tática exagerada — só duas equipes querendo muito a vitória, alternando momentos de domínio, dividindo o campo como quem disputa território em final de Copa. O Foz veio cascudo, jogou duro, tentou encerrar o baile maringaense. Que nada o Galo não estava nem aí para as pretensões da Azulão das três fronteiras.

Mas aí apareceu o nome da noite: Caio Bolonhin. Se o Galo levou um gol, foi só pra mostrar que tinha goleiro. Porque o que o arqueiro fez de defesa não está escrito nos manuais de técnica. Pulou como gato, encaixou bola difícil, salvou com os pés e com a alma. Foi muralha, foi santo, foi craque. Melhor em campo, disparado.

E não parou por aí. Guilherme Papaléo e Leandro Cordova também foram donos de grandes momentos, colocando ritmo e intensidade no meio e no ataque, deixando o Foz na roda em várias oportunidades. O Galo virou com autoridade. Nada de gol chorado ou sorte. Foi imposição, foi camisa que cresceu.

No fim, o 2x1 não foi só um placar. Foi um aviso: o Galo levou o primeiro gol no campeonato, sim. Mas levou também mais três pontos pra casa e a liderança isolada da Segundona. O time de Rafael Andrade segue firme no caminho certo — com futebol competitivo, coletivo forte e uma torcida nas arquibancadas, cheia de fé. Destaque para organizada Fúria Alvinegra que cantou forte e fez a festa com jogadores no final da partida.

O campeonato é curto, a estrada pode ter buracos. Mas ontem, o Galo mostrou que está no caminho certo e ja se torna o grande favorito para o acesso á elite do futebol paranaense.

Por Vini Mendes





CONFIRA A HISTÓRIA DO DUELO



Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025

1ª Fase - 4ª Rodada





Galo Maringá 2x1 Foz do Iguaçu

Gols:

1x0 - Leandro Cordova, 22' do 1º tempo (Assistência: Guilherme Papaléo)

- Leandro Cordova, 22' do 1º tempo (Assistência: Guilherme Papaléo) 2x0 - Dhiordan Rhuan, 27' do 2º tempo (Assistência: Leandro Cordova)

- Dhiordan Rhuan, 27' do 2º tempo (Assistência: Leandro Cordova) 2x1- Kauã, 29' do 2º tempo

Ficha Técnica

Galo Maringá

Escalação:

1 - Caio Bolonhin

2 - Romailson

3 - Márcio Júnior (13 - Kaio Henrique)

4 - Nailson

6 - Júnior Prego

5 - Vinicius Michelon

8 - Davi de Souza

7 - Eli Júnior (23 - Cristhyan Noto)

10 - Leandro Cordova (15 - Fabricio Lusa)

11 - Guilherme Papaléo (17 - Dhiordan Rhuan)

9 - Adiel (19 - Junnior Batata)

Técnico: Rafael Andrade

Foz do Iguaçu

Escalação:

1 - Carlão

2 - Bruno Ferreira

3 - Thiago Nunes

4 - Dudu Bahia

6 - Tiago Brito

5 - Daniel (22 - Giovane)

8 - Breno

7 - Alan (19 - Kauã)

10 - Carlos Alberto

11 - Alex Oliveira (17 - Fred)

9 - Lucão (18 - Marcus Uberaba)

Técnico: Claudemir Sturion

Dados do Jogo

Data: 05/05/2025 às 20h

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

Público:

Pagantes: 484

Total: 509

Renda: R$ 4.860,00

Arbitragem:

Árbitro: Vitor Hugo Alexandre de Lima

Assistentes: Diego Fortunato e Alessandro Rodrigues Mori

Cartões Amarelos:

Galo Maringá: Márcio Júnior, Eli Júnior, Cristhyan Noto, Vinicius Michelon, Dhiordan Rhuan

Márcio Júnior, Eli Júnior, Cristhyan Noto, Vinicius Michelon, Dhiordan Rhuan Foz do Iguaçu: Bruno Ferreira, Dudu Bahia, Tiago Brito, Breno

Cartões Vermelhos: Nenhum

Próximas Partidas

Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 - 1ª Fase - 5ª Rodada

Galo Maringá x Toledo

Data: 10/05/2025 às 18h30

10/05/2025 às 18h30 Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

Foz do Iguaçu x Paranavaí

Data: 11/05/2025 às 15h30

Local: Estádio do ABC, Foz do Iguaçu





ASSISTA OS MELHORES MOMENTO COM IMAGENS DO YOUTUBE FPF