SEGUNDONA: Nacional e PSTC Empate polêmico com gol anulado

Nacional e PSTC: Empate polêmico com gol anulado (0x0)





O Estádio Municipal José Carlos Galbier, em Campo Mourão, foi palco de um empate sem gols entre Nacional e PSTC na tarde deste sábado (26/04/2025), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. O que parecia ser apenas mais um jogo da competição acabou se transformando em uma grande polêmica após a arbitragem anular um gol do time da casa nos minutos finais, gerando revolta e uma nota oficial de repúdio por parte do Nacional.

O resultado mantém o Nacional com bom aproveitamento na competição, chegando aos 7 pontos e permanecendo na parte de cima da tabela. Já o PSTC somou seu segundo ponto no campeonato e busca melhorar sua posição nas próximas rodadas.

Um jogo de poucas chances e muita tensão

A partida começou com um lance polêmico logo aos 8 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Newiton, do Nacional, foi atingido por uma cotovelada no rosto. O árbitro Eduardo Bortolanza Bello aplicou apenas cartão amarelo ao jogador do PSTC, decisão que já gerou os primeiros protestos da equipe mourãoense.





O primeiro tempo seguiu com poucas finalizações. O Nacional teve uma boa chance com Geandro, que cabeceou após cobrança de escanteio de Copetti, mas sem sucesso. Já o PSTC chegou com perigo apenas aos 49 minutos, quando Murilo cobrou falta em cima da barreira. O placar permaneceu zerado na ida para o intervalo.





Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo ganhou em intensidade. O Nacional, que manteve maior posse de bola, criou as melhores oportunidades. Aos 17 minutos, Mateuzinho acertou a trave em finalização que assustou o goleiro Pedro. Pouco depois, aos 24 minutos, Lucas Newiton exigiu grande defesa do goleiro do PSTC em cabeçada perigosa.

O time visitante também teve sua chance de balançar as redes quando, em um contra-ataque, a bola bateu no goleiro Alexandre, do Nacional, e acertou o poste, para alívio da torcida local.

O lance da discórdia

O momento mais controverso da partida aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta pela direita executada por Darlisson, o volante Geandro subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes. O gol chegou a ser validado pelo árbitro e pelo assistente, que inclusive correu para o meio de campo, como mostram as imagens da transmissão oficial.

No entanto, após protestos dos jogadores do PSTC, a arbitragem voltou atrás e anulou o gol, alegando impedimento do jogador do Nacional. A decisão gerou grande revolta no banco de reservas e entre os atletas do time da casa. Na confusão que se seguiu, o técnico Gilberto Papagaio e o próprio Geandro acabaram expulsos.

Nos acréscimos, o PSTC ainda teve uma falta a seu favor, mas o goleiro Alexandre fez a defesa, garantindo o empate sem gols no placar final.

Nota de repúdio e indignação

Logo após a partida, a diretoria do Nacional emitiu uma nota oficial manifestando"repúdio e total indignação com a arbitragem". No documento, o clube detalhou os lances polêmicos, com ênfase na anulação do gol:

"O Nacional Atlético Clube, vem, através da presente nota, manifestar repúdio e total indignação com a arbitragem que conduziu o jogo realizado nesta data (26/04/2025), no Estádio Municipal José Carlos Galbier, na cidade de Campo Mourão/PR, diante da equipe do PSTC", inicia o comunicado.

A nota detalha o lance da cotovelada sofrida por Lucas Néwiton logo aos 8 minutos e 48 segundos do primeiro tempo, quando o jogador adversário recebeu apenas cartão amarelo"ao contrário do que orienta a Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol (FPF)".

Sobre o lance capital da partida, o clube afirma:"Já aos 41:43 (quarenta e um minutos e quarenta e três segundos), do segundo tempo, em falta cobrada pelo lado direto de ataque do time do Nacional, o jogador Geandro, marcou o gol. Tanto o árbitro principal, Senhor Eduardo, quanto o bandeira, responsável pelo lance, confirmaram o gol, sendo que este último, correu para o meio do campo (o que pode ser comprovado pelas imagens da transmissão oficial do jogo)."

O documento ressalta que a competição não possui árbitro de vídeo (VAR) e que,"após serem pressionados por atletas do clube visitante, o bandeira, responsável pelo lance, voltou atrás em sua decisão e invalidou o gol, assinalando impedimento". Além disso, o árbitro expulsou o técnico Gilberto Papagaio e o próprio Geandro após a anulação.

A nota conclui afirmando que"foi nítido o prejuízo sofrido pela equipe do Nacional, não só no jogo, mas para a sequência do campeonato".

Dois clubes com histórias distintas

O confronto colocou frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes no futebol paranaense. O Nacional Atlético Clube, fundado em 1947 em Rolândia, é um clube tradicional que recentemente transferiu sua sede para Campo Mourão, após anunciar em janeiro de 2024 que não havia recebido apoio suficiente em sua cidade natal.

Com 77 anos de história, o NAC possui em seu currículo dois títulos da Segunda Divisão Paranaense (2003 e 2008) e dois da Terceira Divisão (1998 e 2018), além da Taça FPF de 2019. O clube também teve participações na Série C (2004) e Série D (2020) do Campeonato Brasileiro.

Já o PSTC (Paraná Soccer Technical Center) nasceu em 1994 em Londrina, com o objetivo inicial de ser um centro de formação de atletas. O clube ganhou notoriedade nacional por revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro e mundial, como Fernandinho (Manchester City) e Kléberson (campeão mundial com a seleção em 2002).

Apenas em 2010 o PSTC passou a disputar competições profissionais, conquistando o acesso à elite do futebol paranaense em 2015 e 2019, quando foi campeão da Segunda Divisão. Atualmente, o clube tem sua sede em Alvorada do Sul, onde manda seus jogos no Estádio Municipal Álvaro Alves.

Destaques individuais

No lado do Nacional, o volante Geandro foi o protagonista da partida, não apenas pelo gol anulado que gerou toda a polêmica, mas também por sua participação ofensiva durante o jogo. Lucas Newiton também merece destaque por sua atuação defensiva e pela cabeçada perigosa que exigiu grande defesa do goleiro adversário.

Pelo PSTC, o goleiro Pedro foi fundamental para manter o zero no placar, especialmente no segundo tempo, quando o Nacional criou suas melhores oportunidades. Outro ponto interessante é que o técnico do PSTC, Reginaldo Vital, foi o primeiro jogador revelado pelo clube a ser negociado internacionalmente, em 1998, e agora comanda a equipe profissional.

Próximos desafios

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (04/05/2025), pela quarta rodada da competição. O Nacional viaja até Toledo para enfrentar a equipe local no Estádio 14 de Dezembro, às 15h30. Já o PSTC visita o Batel, em Guarapuava, no Estádio Waldomiro Gelinski, também às 15h30.

O empate mantém o Nacional na parte de cima da tabela, com 7 pontos, enquanto o PSTC segue sua busca por melhores resultados na competição, agora com 2 pontos somados.

Para o Nacional, o foco agora é superar a frustração do resultado em casa e buscar a vitória fora para manter o bom momento na competição. Já o PSTC vê o ponto conquistado fora de casa como positivo e tentará conquistar sua primeira vitória na próxima rodada.





