Moraes marca, mas Londrina busca empate contra Maringá na Série C

Londrina busca empate contra Maringá FC em clássico paranaense pela Série C

O clássico paranaense entre Londrina e Maringá FC pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C terminou empatado em 1 a 1 na tarde deste sábado, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Jogo foi marcado pelo gol do artilheiro Moraes logo no início para o Dogão e pela reação coletiva do Tubarão.





O jogo

O Maringá FC abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Moraes, artilheiro do Campeonato Paranaense, Após belo passe de Maranhão, Matheus Moraes tocou com categoria na saída do goleiro adversário, colocando o Dogão na frente. O gol confirmou o bom momento do atacante, consolidando-se como principal referência ofensiva da equipe maringaense.





Insegurança

Apesar da vantagem no placar, o Maringá FC sofreu com a insegurança de seu goleiro Rafael William durante toda a partida. O arqueiro mostrou nervosismo nas saídas de bola. A partida seguiu equilibrada, com boas chances para ambos os lados. No segundo tempo, o time da casa chegou ao empate aos 21 minutos, com gol de Vitinho., que não desperdiçou a chance e deixou tudo igual no marcador.





Claudinei Oliveira

O empate premiou o trabalho coletivo do Londrina, que não se abateu após sair atrás no placar. O técnico alviceleste fez alterações importantes no segundo tempo, promovendo a entrada de Vitinho e Sousa, que deram novo fôlego ao meio-campo e aumentaram a pressão sobre a defesa adversária. A estratégia de explorar bolas aéreas na área do Maringá surtiu efeito, especialmente diante da insegurança demonstrada pelo goleiro visitante.

Com o resultado, as duas equipes chegam a 5 pontos na tabela de classificação da Série C, mantendo-se invictas na competição. O Londrina volta a campo no próximo final de semana para enfrentar o São Bernardo fora de casa, enquanto o Maringá FC recebe o Ypiranga em seus domínios.









Confira os melhores momentos do jogo com imagens do YouTube do Nosso Futebol









