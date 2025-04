Londrina e Maringá FC se enfrentam pela 3ª rodada da Série C

O futebol paranaense estará em evidência neste sábado com o confronto entre Londrina Esporte Clube e Maringá FC, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A bola rola às 17h no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, para um duelo que promete agitar os torcedores das duas equipes e colocar frente a frente tradição e ascensão no cenário nacional.





Histórico dos times O Londrina Esporte Clube, conhecido como Tubarão, é um clube com vasta experiência nas divisões nacionais. Na Série C, o time alviceleste chega para sua quinta participação na competição, acumulando conhecimento e tradição. Ao longo de sua história na terceira divisão, o Londrina balançou as redes adversárias em 100 oportunidades e sofreu 84 gols, mantendo-se invicto em 35 jogos, o que representa 42,16% de suas partidas sem ser vazado. Já o Maringá FC vive um momento histórico. O Dogão disputa a Série C do Brasileiro pela primeira vez, consolidando a ascensão que o clube vem experimentando nos últimos anos. Fundado em 2010 com o objetivo de resgatar a tradição do futebol maringaense, o clube conquistou o acesso à terceira divisão nacional em setembro de 2024, após empatar em 1 a 1 com a Inter de Limeira, escrevendo um novo capítulo em sua jovem história.





Confrontos diretos O histórico de confrontos entre as equipes favorece o Londrina. Segundo dados do FootyStats, dos 15 jogos disputados entre as equipes desde 2014, o Tubarão venceu 8 partidas, enquanto o Maringá conquistou apenas 4 vitórias, com 3 empates completando o retrospecto. No último encontro entre as equipes, realizado em janeiro de 2025, o Maringá levou a melhor, vencendo por 3 a 2 em jogo válido pelo Campeonato Paranaense.





Momento atual O Londrina chega para o confronto após uma vitória convincente na estreia da Série C, quando venceu o Ypiranga por 3 a 1, mostrando força ofensiva e determinação. Na segunda rodada, o time conseguiu um importante empate fora de casa, somando quatro pontos nas duas primeiras partidas da competição. Por outro lado, o Maringá FC também iniciou bem sua trajetória na Série C. Na estreia histórica, o Dogão venceu o Guarani de virada, com gols de Negueba, Maranhão e Mateus Sarará (contra). Na segunda rodada, a equipe enfrentou o São Bernardo e conseguiu manter sua invencibilidade. O time chega para o confronto de hoje com uma sequência impressionante de 10 jogos sem perder, acumulando seis vitórias e quatro empates neste período.





Jogador destaque: Edson Cariús No lado do Londrina, o experiente atacante Edson Cariús, de 36 anos, é a grande esperança de gols. Contratado recentemente para reforçar o ataque do Tubarão na Série C, o jogador traz consigo vasta experiência, tendo sido destaque em clubes como a Ferroviária-CE. Sua chegada ao Londrina representa a busca do clube por mais experiência e poder ofensivo para a competição nacional. Com seu faro de gol e capacidade de posicionamento, Cariús é peça fundamental no esquema tático do técnico alviceleste. Sua experiência em competições nacionais pode ser um diferencial importante para o Londrina na busca pelo acesso à Série B.





Jogador destaque: Moraes No Maringá FC, o atacante Moraes chega como o grande nome da equipe para o confronto. Artilheiro do Campeonato Paranaense 2025 com oito gols, o jogador vive grande fase e é parte fundamental do trio ofensivo formado com Negueba e Maranhão, que tem encantado os torcedores do Dogão. A permanência de Moraes para a disputa da Série C foi confirmada pelo presidente do clube, que destacou a importância do atacante para as ambições do Maringá na competição. Com seu poder de finalização e capacidade de decidir jogos importantes, Moraes representa a principal ameaça ao sistema defensivo do Londrina no confronto de hoje.