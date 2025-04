Segundona 2025: Nacional Brilha na 2ª Rodada e vence o Iguaçu

Nacional estreia bem em casa e se mantem 100%





O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de 2025 segue emocionante. Na 2ª rodada da 1ª fase, o Nacional conquistou uma vitória importante contra o Iguaçu, vencendo por 3 a 1 no Estádio Municipal José Carlos Galber, em Campo Mourão. Com o resultado, o Nacional se firma na liderança, enquanto o Iguaçu amarga as últimas posições.





Nacional 3 x 1 Iguaçu: Gols e Destaques

1x0 - João (2' do 1T): Logo no início, o atacante João abriu o placar com assistência de Bruninho.

Logo no início, o atacante João abriu o placar com assistência de Bruninho. 1x1 - Nixon (10' do 1T): O Iguaçu respondeu rápido com Nixon, igualando o marcador.

O Iguaçu respondeu rápido com Nixon, igualando o marcador. 2x1 - Gustavo (22' do 1T - Contra): Em um lance infeliz, Gustavo marcou contra, colocando o Nacional novamente à frente.

Em um lance infeliz, Gustavo marcou contra, colocando o Nacional novamente à frente. 3x1 - Raphael Stard (18' do 2T): Raphael Stard sacramentou a vitória no segundo tempo.

Raphael Stard sacramentou a vitória no segundo tempo.



Ficha Técnica da Partida

Nacional:

Goleiro: Alexandre

Defensores: Paiva (Arisson), Lucas Newiton e Wembley (Carlos Henrique)

Meio-campo: Bruninho, Geandro, Raphael Stard, Copetti (Leandrinho) e Donatti (Darlysson)

Ataque: Lucas Bueno e João (Mateuzinho)

Técnico:Gilberto Papagaio

Iguaçu:

Goleiro: Douglas Baldini

Defensores: Quintanilha (Neto Baiano), Kevlin, Thawan e Morassi

Meio-campo: Pablo (Natan), Gustavo, Luís Gabriel (Dheryke) e Nixon

Ataque: Tiziu (Gabriel Viana) e Vandinho (Weslley)

Técnico:Richard Malka





Detalhes da Partida

Data: 19/04/2025 às 15h30

19/04/2025 às 15h30 Local: Estádio Municipal José Carlos Galber, Campo Mourão

Estádio Municipal José Carlos Galber, Campo Mourão Público: 512 pagantes (total de 592) com renda de R$ 10.310,00

512 pagantes (total de 592) com renda de R$ 10.310,00 Arbitragem:Cristian Emanuel Rocha Lima, auxiliado por Evanderson Rodrigues Florentino e Matheus Gurski Szymczak





Cartões

Amarelos: Copetti (Nacional); Gustavo, Dheryke e Gabriel Viana (Iguaçu)

Vermelho: Natan (Iguaçu)





Próximos Confrontos

Nacional x PSTC : 26/04/2025 às 15h30, no Estádio Municipal José Carlos Galber.

: 26/04/2025 às 15h30, no Estádio Municipal José Carlos Galber. Iguaçu x Batel: 27/04/2025 às 15h30, no Estádio Municipal Antiocho Pereira.

O Campeonato Paranaense Segunda Divisão promete grandes emoções ao longo das próximas rodadas. Acompanhe tudo e torça pelo seu time!