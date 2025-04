Patriotas vence Toledo em jogo disputado na segunda rodada

Patriotas vence Toledo na segunda rodada da 1ª Fase do Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025





O Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 está a todo vapor, e o confronto entre Patriotas e Toledo, válido pela segunda rodada da 1ª Fase, proporcionou emoção e grande disputa no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah, conhecido como Gigante do Itiberê, em Paranaguá, no dia 18 de abril de 2025. Com vitória por 2x1, os Patriotas garantiram três pontos importantes na competição.





Destaques do Jogo:

Os Patriotas começaram com vantagem logo no primeiro minuto de jogo. Um gol contra marcado por Douglas Torete trouxe o 1x0 para o time da casa. Toledo, entretanto, reagiu no segundo tempo, empatando o placar com um gol de Rafinha aos 13 minutos. Porém, a equipe visitante não conseguiu conter o avanço dos Patriotas, que marcaram o gol da vitória aos 34 minutos do segundo tempo com Vitor Saci.





Ficha Técnica:

Patriotas:

Denison (goleiro), Igor Bosel, Alemão, Dirceu e Eltinho (substituído por Caio Queiroz); Afonso, Gabriel Pires (substituído por Bala), Nemetz (substituído por Adão); Marcelinho (substituído por Molins), Vitor Saci e Ruan Lima (substituído por Wendel Bahia). Técnico: Victor Annes.

Toledo:

Vinicius Pontillo (goleiro), Pedrinho, Yan Burin, Douglas Torete (substituído por Xandão) e Breno Chaves; Tamarana (substituído por Renan), Marcos Britto (substituído por Bruno), Andrew; Cadu, Rafinha (substituído por Lucas Lara), Vitinho (substituído por Guilherme Pinheiro). Técnico: Zé Maria.





Estatísticas e Público:

O confronto contou com a presença de 129 pagantes, totalizando 232 pessoas e renda de R$ 1.690,00. A arbitragem ficou a cargo de Luiz Alexandre Fernandes, com os auxiliares João Cleber Cecatto Wagner e Mauricio Costanaro Gonçalves.





Cartões:

No Patriotas, Gabriel Pires e Ruan Lima receberam cartões amarelos. Já pelo Toledo, Andrew e Vitinho também foram advertidos.





Próximos Confrontos:

Os Patriotas enfrentam o Laranja Mecânica no dia 27 de abril às 18h30, no Estádio Municipal José Chiappin (Dos Pássaros), em Arapongas. Por sua vez, o Toledo encara o Foz do Iguaçu no dia 26 de abril às 15h30, no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo.

Conclusão:A vitória dos Patriotas reforça sua posição no Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025, enquanto o Toledo busca recuperação nos próximos desafios. As partidas prometem movimentar ainda mais a competição!