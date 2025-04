Foz do Iguaçu goleia Laranja Mecânica por 4x0 na Segundona

Foz do Iguaçu goleia o Laranja Mecânica na 2ª rodada da Segundona Paranaense 2025





O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão 2025 segue a todo vapor, e a 2ª rodada da competição teve um dos resultados mais expressivos até aqui. Jogando em casa, no Estádio ABC, no último sábado (19/04), o Foz do Iguaçu não tomou conhecimento do Laranja Mecânica e aplicou uma goleada por 4 a 0, consolidando-se como uma das forças da competição nesta primeira fase.





O time comandado por Claudemir Sturion foi avassalador ainda na etapa inicial, marcando três gols em um intervalo de apenas sete minutos. Com essa vitória, o Foz do Iguaçu sobe na tabela e mostra que vem forte na briga pelo acesso à elite do futebol paranaense.





Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 - 1ª Fase - 2ª Rodada





Foz do Iguaçu 4 x 0 Laranja Mecânica

1x0 - Dudu Bahia, 33' 1ºT (assistência: Bruno Ferreira)

2x0 - Alan, 37' 1ºT

3x0 - Lucão, 40' 1ºT

4x0 - Marcos Uberaba, 17' 2ºT (assistência: Kauan)





Ficha Técnica





Foz do Iguaçu:



Carlão; Bruno Ferreira (Alex Rocha), Breno, Dudu Bahia e Tiago Brito; Daniel, Alan (Serginho) e Carlos Alberto (Fred); Hiago, Alex Oliveira (Marcos Uberaba) e Lucão (Kauan).



Técnico: Claudemir Sturion.





Laranja Mecânica:



Thiagão; Mello, Bianconi, Fracarolli e Samir (Guilherme); Savio (Vitinho), Zé Adilson (Lucas Rã) e Caio (Lucas Emmanuel); Ardley (Alemão), Filipe e Emanuel.



Técnico: Rodrigo Casagrande.





Informações da Partida

Data: 19/04/2025 às 15h30

Estádio: ABC, em Foz do Iguaçu

Ingressos: Sem informações

Árbitro: Alter José Ragadali

Assistentes: Welvys Fladerson Gomes Afonso e Darlan Ayrton Boaro

Cartões amarelos: Bruno Ferreira (Foz do Iguaçu), Bianconi (Laranja Mecânica)

Cartões vermelhos: Nenhum





Próximos Jogos - 3ª Rodada