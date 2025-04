Batel e Paranavaí Equilíbrio na 2ª Rodada da Segundona 2025!

Batel e Paranavaí Empatam em Partida Equilibrada pela Segunda Divisão do Campeonato Paranaense





Na segunda rodada da primeira fase daSegunda Divisão do Campeonato Paranaense 2025, Batel e Paranavaí protagonizaram um confronto equilibrado, que terminou empatado em 1 a 1. A partida ocorreu no dia 19 de abril de 2025, às 15h30, no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava, e contou com um público total de 2.104 espectadores.





Os Gols

O Batel abriu o placar no início do segundo tempo com Andrey, após assistência de Gabriel Majela, aos 1 minuto. Mas a resposta do Paranavaí veio rapidamente: Genesis igualou o marcador aos 8 minutos, com passe de Manzoli.





Ficha Técnica

Batel:

Técnico: Lúcio Rodrigues

Pedro Nagel; Luis Guilherme (Chapecó), João Queiroz, Guilherme e Fabio; Luis Hyago, Lucas Melo, Luis Gustavo (Lyncon) e Gabriel Majela (Daniel); Guilherme Lisboa e Andrey (Cabeleira).

Paranavaí:

Técnico: Fabrício Carvalho

Matheus; Victor Santos, Luizão (Vinicius), Manzoli e Gleidson; Celestino (Jorginho), Cirilo (Miguel), Fernando, Daniel Costa e Dayvid (Juan); Genesis (Luis Fernando).





Próximas Partidas

As equipes já estão se preparando para a terceira rodada:

Iguaçu x Batel

27/04/2025 às 15h30

Estádio Municipal Antiocho Pereira, União da Vitória

Paranavaí x Galo Maringá

27/04/2025 às 15h30

Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, Paranavaí



Com um início de campeonato marcado por intensas disputas, a expectativa para os próximos confrontos é alta. Fique ligado para mais emoções!