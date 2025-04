ACP Paranavaí começa Segunda Divisão com vitória e show nas arquibancadas

ACP estreia com vitória na Segundona 2025 e embala torcida com presença de Gusttavo Lima





Paranavaí (PR)– O Atlético Clube Paranavaí (ACP) começou com o pé direito sua caminhada rumo ao acesso na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2025. Em um jogo marcado por festa nas arquibancadas, presença ilustre e um futebol eficiente, o Vermelhinho venceu o Toledo por2 a 0, no último domingo (13), no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner.





Estreia com autoridade: gols e domínio no primeiro tempo





Com grande apoio da torcida –mais de 4.400 pessoaspresentes no WW – o ACP mostrou logo de cara que quer voltar à elite do futebol paranaense. Os dois gols da vitória foram marcados ainda no primeiro tempo:

Daniel Costa , aos 28 minutos, converteu pênalti com categoria e abriu o placar.

Genesis, aos 44 minutos, aproveitou vacilo da defesa adversária e ampliou, garantindo o resultado.

O domínio da equipe foi evidente, com bom volume de jogo e solidez defensiva.





Show nas arquibancadas e presença de Gusttavo Lima





A estreia em casa foi marcada também por um ambiente especial. O cantorGusttavo Lima, sócio majoritário do clube, acompanhou a partida in loco, posou para fotos com torcedores e movimentou os bastidores do futebol paranaense. A presença do “Embaixador” reforça a nova fase do ACP, que aposta em gestão profissional e visibilidade nacional.





Público, arrecadação e engajamento social





Público total: 4.431 torcedores 3.853 pagantes 578 com entrada livre (meia solidária)

Arrecadação: R$ 59.905,00

Ingresso solidário:R$ 15 + doação de alimento e leite

A ação social com meia-entrada solidária também reforça o engajamento do clube com a comunidade local.





Próximo desafio: Batel fora de casa





Após somar os três primeiros pontos, o ACP agora se prepara para enfrentar oBatel, no sábado (19), no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava. A partida promete ser mais um teste importante para as pretensões do clube na competição.









Ficha técnica – ACP 2x0 Toledo





Data:13/04/2025

Horário:15h30

Local:Estádio Dr. Waldemiro Wagner, Paranavaí

Gols:

Daniel Costa (28’ 1T - pênalti)

Genesis (44’ 1T)

Público total:4.431

Renda:R$ 59.905,00

?Melhores momentos no Youtube da FPF









?Segundona 2025 – Formato da competição

10 equipes disputam o acesso

Turno único com nove rodadas

Os 8 melhores avançam às quartas

2 equipes serão rebaixadas para a Terceirona