Paranaense Serie B

Laranja Mecânica estreia na Divisão de Acesso 2025 em casa contra o Batel

O Laranja Mecânica estreia na Segundona 2025 contra o Batel no dia 14 de abril, às 20h, em Arapongas. Veja detalhes do jogo, preparação do time e os demais confrontos da 1ª rodada.