Nacional Atlético Clube se prepara para temporada 2025

Estádio José Carlos Galbier (Estádio dos Amadores) em Obras para 2025





O estádio José Carlos Galbier, mais conhecido como Estádio dos Amadores, está passando por uma significativa reforma para se tornar a nova casa do Nacional Atlético Clube, visando a disputa do Campeonato Paranaense - 2ª Divisão em 2025. Com uma estrutura modernizada, o estádio passará a ter capacidade para mais de 4 mil torcedores, oferecendo um espaço confortável e atualizado para os jogos e os apaixonados pelo futebol.





Entre as principais melhorias está a construção de uma arquibancada coberta, proporcionando maior comodidade ao público. Além disso, as obras incluem a recuperação do gramado, a criação de uma sala de imprensa moderna, novos banheiros e vestiários, além de um alambrado reforçado e um sistema de irrigação automatizada para manter o campo em condições ideais de jogo.





História do Estádio José Carlos Galbier





O Estádio José Carlos Galbier, popularmente chamado de Estádio dos Amadores, tem uma longa e rica história no futebol de Campo Mourão, Paraná. Construído inicialmente para abrigar os jogos amadores da cidade, o estádio ao longo dos anos se tornou um símbolo do esporte local. Muitos clubes e atletas deram seus primeiros passos rumo ao sucesso jogando em seu gramado.





O nome do estádio é uma homenagem a José Carlos Galbier, uma figura importante no desenvolvimento do esporte amador em Campo Mourão. Galbier dedicou grande parte de sua vida ao futebol da cidade, sendo um incentivador dos jovens atletas e das competições regionais. Sua contribuição foi fundamental para consolidar o esporte na região, tornando o Estádio dos Amadores um ponto de encontro para os apaixonados pelo futebol.





Com o passar do tempo, o estádio se tornou palco de inúmeras competições e eventos esportivos, acolhendo não apenas partidas de futebol, mas também eventos comunitários, fortalecendo seu papel como um espaço de integração social. Agora, com a renovação em andamento, o Estádio José Carlos Galbier está pronto para iniciar uma nova era, recebendo o Nacional Atlético Clube e seus torcedores com uma infraestrutura que promete elevar o nível das competições.





Uma Nova Era para o Futebol Mourãoense





A expectativa é grande para a temporada de 2025, quando o estádio reformado será oficialmente inaugurado. A modernização não só melhorará as condições para os jogadores, mas também proporcionará uma experiência de qualidade para os torcedores, que poderão acompanhar de perto o desempenho do Nacional Atlético Clube em um ambiente seguro e confortável.





Fiquem atentos para mais atualizações sobre o andamento das obras e a estreia no novo palco. O apoio da comunidade será fundamental para tornar essa nova fase do futebol mourãoense ainda mais especial.





