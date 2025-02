Federação Paranaense faz arbitral e defini a Segundona 2025

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2025 tem formato definido





Na última quinta-feira (30), a Federação Paranaense de Futebol (FPF) realizou a reunião arbitral para definir o formato da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2025. O encontro ocorreu em Curitiba e contou com a presença de representantes das equipes envolvidas. A competição está marcada para começar no dia 12 de abril, com 10 clubes na disputa por duas vagas na elite do futebol paranaense em 2026.





Formato da competição





A primeira fase será disputada em turno único, no qual todas as 10 equipes se enfrentarão uma vez. Após as nove rodadas iniciais, as oito melhores colocadas avançam para a fase seguinte, enquanto os dois times de pior campanha serão rebaixados à Terceira Divisão.





A fase seguinte deverá ser no formato mata-mata, como tem ocorrido nos últimos anos, mas a FPF ainda divulgará os detalhes do regulamento completo. A expectativa é que os times busquem a melhor colocação possível na primeira fase para obter vantagens no confronto eliminatório.





Equipes participantes





Os clubes que disputarão a Divisão de Acesso do Paranaense em 2025 são:





ACP (Atlético Clube Paranavaí)

Galo Maringá

Foz do Iguaçu

Patriotas

Laranja Mecânica - Arapongas

Batel - Guarapuava

Nacional - Campo Mourão

Toledo

Iguaçu- União da Vitória

PSTC (Paraná Soccer Technical Center)





Entre os times, há clubes tradicionais como Paranavaí, campeão estadual em 2007, e o PSTC, conhecido por revelar jovens talentos. O Foz do Iguaçu, que já esteve na elite, retorna mais uma vez em busca do acesso. Outras equipes, como Galo Maringá e Laranja Mecânica, têm investido na estrutura e chegam com grandes expectativas.





Expectativa para a tabela





A tabela detalhada da competição deve ser divulgada na próxima semana, com a definição dos confrontos, locais e horários das partidas. A Segunda Divisão do Paranaense costuma ser uma competição equilibrada e disputada, já que o acesso à elite estadual é um grande objetivo para os clubes.





Com o calendário definido e os times se preparando, a Divisão de Acesso promete fortes emoções para os torcedores do futebol paranaense.









